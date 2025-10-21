Baloncesto
FIBA Europe Cup: KK Bosna - UCAM Murcia, en directo
Sigue cuarto a cuarto el encuentro del conjunto universitario de la jornada 2 de la competición europea, donde defiende el liderato de su grupo
En directo: KK Bosna - UCAM Murcia (19.30 horas, Popular TV)
El base David DeJulius y el alero Sander Raieste son los descartes de la convocatoria para el encuentro. En su lugar entran el base Dani García y el ala-pívot Rubén López de la Torre.
- Consulta las estadísticas del partido
- Así está el grupo A de la FIBA Europe Cup
- Previa: El UCAM llega a Bosnia para seguir marcando el ritmo
