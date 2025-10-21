Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

FIBA Europe Cup: KK Bosna - UCAM Murcia, en directo

Sigue cuarto a cuarto el encuentro del conjunto universitario de la jornada 2 de la competición europea, donde defiende el liderato de su grupo

Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, junto a Diagne en la FIBA Europe Cup.

Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, junto a Diagne en la FIBA Europe Cup. / FIBA EUROPE CUP

José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

En directo: KK Bosna - UCAM Murcia (19.30 horas, Popular TV)

El base David DeJulius y el alero Sander Raieste son los descartes de la convocatoria para el encuentro. En su lugar entran el base Dani García y el ala-pívot Rubén López de la Torre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents