Un FC Cartagena que compite pese al bloqueo institucional

Parece imposible que un club institucionalmente bloqueado rinda bien sobre el césped, pero esa es la fotografía actual del Fútbol Club Cartagena. Un Cartagena con dos caras: la institucional y la deportiva. Mientras que en las oficinas del Cartagonova no terminan de aclararse, Javi Rey y sus futbolistas siguen compitiendo de la mejor manera posible en Primera RFEF -son segundos empatados a puntos con el primero-. Sin una figura de presidente clara, sin una dirección deportiva firme y con una «transición ordenada» que ni es transición ni está siendo ordenada. Así pelea el FC Cartagena.

Por un lado, el lado deportivo, el club albinegro muestra su mejor versión. La más compenetrada, controlada y competente. A la orden de su entrenador, Javi Rey, el equipo funciona casi a las mil maravillas. Gana mucho, empata poco y sólo ha perdido un partido, ofreciendo además la sensación de tener el control de los partidos y del rumbo que quiere seguir en la competición.

El entrenador tiene las armas suficientes para hacer su fútbol. Pudiendo, además, permitirse el lujo de rotar, utilizando a todos los futbolistas disponibles para ahorrar esfuerzos, evitar lesiones y mantener a la plantilla enchufada. Hasta ese punto, la imagen del Cartagena es la de un equipo muy serio que busca grandes objetivos en la categoría.

Esto tiene mucho que ver con la entrada al club en verano de Alejandro Arribas. El exfutbolista, que llegó con su equipo de trabajo de la mano, cambió el escenario del equipo albinegro en el mercado de fichajes. El club pasó de una política de recortes, ventas y plantillas a precio de saldo a una nueva realidad llena de posibilidades y de jugadores dispuestos a estampar su firma.

La aportación económica de Alejandro Arribas facilitó operaciones y desbloqueó otras, como la de Pablo de Blasis, que iba más allá de lo estrictamente económico. No obstante, el que se ve ahora bloqueado por Paco Belmonte es él. Hace casi cien días del anuncio de la venta de la totalidad de las acciones y todavía no se ha producido el traspaso de poderes ni la dimisión de los miembros del Consejo de Administración, medida anunciada en el propio comunicado de la venta.

Tan bien funciona el FC Cartagena sobre el césped que incluso había hecho olvidar a buena parte de la afición la figura de Paco Belmonte, pero Paco Belmonte sigue ahí. Es por ello por lo que Alejandro Arribas comienza a estar harto de la situación. Lo mostró negándose a acudir al palco el pasado viernes en el partido del Cartagena frente al Algeciras. El empresario aún no es presidente del club, pero quiere serlo cuanto antes.

Y eso podría suceder esta misma semana. Según la información de La 7 TV, ayer se produjo una reunión en Madrid que podría decidir el rumbo del Cartagena. En ella estuvieron implicados Alejandro Arribas y una figura importante del club albinegro para intentar resolver el contrato de compraventa que firmaron las partes hace ya más de tres meses.

Ese contrato, con pagos divididos, parece ser el causante del bloqueo institucional que sufre el FC Cartagena. Con un presidente al mando destinado a soltar las riendas del club y otro presidente en proceso que aún no tiene ni voz ni voto.

Mientras tanto, el equipo de Javi Rey sigue dando la talla sobre el terreno de juego. Una semana más, y ya van ocho, el Cartagena cumple en su búsqueda del objetivo. Los despachos aún no son un problema, pero podrían dinamitar todo un proyecto.