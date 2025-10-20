El UCAM Murcia prepara las maletas en la FIBA Europe Cup

El UCAM Murcia CB apenas tiene tiempo de digerir su primera derrota del curso en la Liga Endesa. Y es que, tras caer el pasado sábado ante La Laguna Tenerife (96-80), el conjunto universitario tuvo que poner rumbo a Bosnia y Herzegovina para afrontar mañana (19.30 horas, Popular TV) su primera salida en la FIBA Europe Cup. Será una semana larga para los de Sito Alonso al tener que compaginar el doble calendario con los viajes de ambas competiciones, pero es algo a lo que deberá habituarse prácticamente en este mes.

Porque el partido ante el KK Bosna BH Telecom será el primero de los tres consecutivos a domicilio que afrontará el UCAM lejos de la capital del Segura en la FIBA Europe Cup. Es decir, después de superar al Rilski Sportist búlgaro en el Palacio en la jornada inaugural, ahora se medirá al conjunto bosnio y al Start Lublin polaco a domicilio para cerrar la primera vuelta de la fase regular de la segunda competición de la Federación Internacional de Baloncesto. Después de eso, iniciará la segunda vuelta con su segundo duelo ante el Rilski Sportist, lo que le obligará a viajar a Bulgaria, y después cerrará en el Palacio esta fase de grupos con dos encuentros consecutivos en Murcia.

Uno de los aspectos será ver cómo gestiona las convocatorias Sito Alonso en estos próximos encuentros, especialmente fuera de casa, de la competición europea. El entrenador universitario ya avisó de que iba a realizar rotaciones, por lo que cada jornada algún jugador llamado a ser importante podría quedarse sin minutos e incluso fuera de la convocatoria con la intención de llegar frescos a la competición doméstica en el fin de semana. Ya ante el Rilski se quedaron fuera Cacok, Sant-Roos y Nakic, por lo que habrá que ver cuál es la fórmula del entrenador universitario para mañana en Bosnia. Y es que, al tener que introducir cinco jugadores con ficha de cupo de formación en la convocatoria, los que sí que pueden estar para el encuentro ante el KK Bosna serán Dani García y Rubén López de la Torre, dos jugadores a desempeñar un papel fundamental en esta fase de grupos de la FIBA Europe Cup y que ya tuvieron minutos importantes precisamente el pasado miércoles ante el Rilski búlgaro.

El UCAM regresará de Bosnia el miércoles y deberá cambiar de nuevo el chip para recibir al Baskonia en el Palacio este domingo (12.30 horas, DAZN) en su vuelta a casa en la ACB después de dos partidos consecutivos a domicilio en la Liga Endesa. Deberá tener las maletas preparadas, porque después deberá partir hacia Polonia para medirse el miércoles 29, a las 18.30 horas (Popular TV) al Start Lublin, rival al que ya venció en el primer partido de la fase de clasificación para la Champions League el pasado septiembre.

Su vuelta a Murcia el jueves será por unos días, ya que ese domingo 2 de noviembre, deberá medirse al Barça en el Palau Blaugrana en la ACB (17.00 horas, DAZN). Y desde ahí poner rumbo a Bulgaria, de nuevo a la ciudad de Samokov, donde se disputó la fase de clasificación de la BCL, para medirse al Rilski Sportist el martes 4 de noviembre a las 17.30 horas.

A partir de ahí el UCAM Murcia no saldrá mucho de casa, puesto que coincidirá sus dos partidos consecutivos en el Palacio de la FIBA Europe Cup para cerrar la fase regular con otros dos seguidos en casa en la Liga Endesa para medirse al BAXI Manresa y Río Breogán. Todo eso entre el 8 y el 19 de noviembre.