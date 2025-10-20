El reparto de minutos, clave del buen inicio de temporada

En el Fútbol Club Cartagena de Javi Rey, nadie es insustituible. Y tampoco sobra nadie. La puerta del equipo está abierta para todo aquel que trabaje y se lo gane. Así lo ha transmitido públicamente el técnico albinegro en numerosas ocasiones y así se lo ha hecho saber también a sus jugadores, visto lo visto sobre el terreno de juego en las ocho jornadas que se han disputado de competición liguera. Todos cuentan. Todos suman. Y, en consecuencia, la competencia aumenta.

La gestión de grupo de Javi Rey en el FC Cartagena es, hasta el momento, impecable. No tiene favoritos ni tampoco tiene fobias el entrenador gallego. Ni se casa con un jugador ni se enemista con ninguno, porque ambas situaciones remarían en contra de su objetivo. Ha establecido el técnico de Ourense una meritocracia militar que parece cumplir a rajatabla: si entrenas bien, tienes un hueco en el equipo; y si lo das todo en el campo tienes tu sitio en el once titular.

Trabajo por encima del nombre

A pesar de la completa revolución que sufrió la plantilla albinegra el pasado verano, había en el equipo ciertos nombres que resaltaban por encima de otros. El de Luismi Redondo, cedido por el Andorra desde Segunda División; el de Lucho García, con mucha experiencia en la categoría; o el de Kevin Sánchez, con una proyección muy importante. Pues ninguno de ellos es indiscutible para Javi Rey.

Así se está viendo en los últimos partidos del cuadro albinegro. Luismi, que había sido titular en las seis primeras jornadas, se ha visto relegado al banquillo en las dos últimas dando paso a Pablo de Blasis primero y Ander Martín después. El pasado viernes, el extremo vasco ocupó el lugar de Luismi detrás del delantero y fue clave en la primera línea de presión con una intensidad y un acierto muy importante en el robo y en el pase.

Por otro lado, el debate en la portería está servido con cinco buenos partidos de Lucho García y otros tres en los que Iván Martínez ha crecido exponencialmente. Tres porterías a cero para el guardameta que se postulaba para ser suplente durante toda la temporada con acciones muy destacadas que cambian por completo el panorama bajo los palos.

Por último, incluso el brillante Kevin Sánchez puede tener sustituto. Aún no ha completado en ningún partido los 90 minutos, siendo sustituido en todos ellos. La última vez, por un Carlos Calderón que ofreció una asistencia de lujo a Rubén Serrano nada más entrar en su lugar para seguir aumentando la competencia.

Sistema medido

El reparto de minutos del técnico orensano no es perfecto, pero intenta ser lo más justo posible. De los veintitrés componentes del primer equipo, únicamente siguen sin participar tres futbolistas: Fran Vélez, Marco Carrascal y Víctor ‘Chuca’. Y no ha sido precisamente por decisión técnica, sino por la imposibilidad que han impuesto sus lesiones. El primero, con una rotura muscular antes de la primera jornada, el segundo, con una lesión ósea en la tibia y el peroné antes de que pudiera debutar, y el tercero con otro contratiempo muscular en pretemporada.

Del resto de jugadores del Cartagena, sólo los centrales rondan los 700 minutos -también de forma obligada al no disponer el entrenador de otro central sano en su posición- con 720 minutos sobre el césped para Rubén Serrano y 675 para Imanol Baz de los 810 disputados. El futbolista que menos ha jugado es Nil Jiménez (176), que sigue por detrás en la pelea frente a Nacho Martínez. El segundo con menos participación es Nacho Sánchez (178). Pero sólo ellos dos no alcanzan los 200 minutos.

En la franja de 200 a 300 minutos aparecen hasta cinco futbolistas, demostrando una gran participación entre los menos habituales de la plantilla albinegra. Están Alfredo Ortuño (205), Carlos Calderón (220), Dani Perejón (225), Edgar Alcañiz (226), Pablo de Blasis (243) y Diego Gómez (300).

Y ya por encima del 50 por ciento de los minutos jugados aparecen Marc Jurado (457) y Larrea (456), los centrales Serrano (630) y Baz (585), el lateral Nacho Martínez (511), los centrocampistas Fidalgo (586) y Luismi (549) y los delanteros Kevin (563) y Chiki Borrego (621). Por su parte, en la portería Iván Martínez está igualando la balanza frente a su compañero con 270 minutos por los 450 que sumó Lucho García en los primeros cinco encuentros.

Con la vuelta de los lesionados Chuca y Vélez aumentarán aún más las posibilidades de Rey en el equipo. Con el central podrá dar descanso a Serrano y Baz y con el centrocampista aumentará la competitividad aún más. Este reparto inteligente de los minutos está ofreciendo grandes resultados físicos y futbolísticos al cuadro albinegro. Será clave mantener esta política cuando lleguen los momentos importantes.