"No me voy a rendir y no voy a dejar que nadie lo haga"

El único equipo que podía caer más bajo era el Real Murcia. Después de perder en Tarazona, se le presentaba el escenario idóneo para resarcirse y dar un giro de 180 grados a esta situación. Ganarle al Ibiza en Nueva Condomina hubiera supuesto un reencuentro con la afición, pero una semana más, el Real Murcia se ahoga. Cae en un encuentro en el que el rival se quedó con 10 en el primer cuarto de hora de partido y aun así, consigue meterte dos goles y dejar su portería a cero. El Real Murcia sumó su sexta jornada sin ganar, algo que no dejó contenta a su afición, que al pitar el final inundó el estadio de pitidos en contra del técnico y de la directiva, en especial, de Asier Goiría.

El Real Murcia tuvo la mejor oportunidad para llevarse la victoria, y más, después de ponerse con un jugador más en los primeros compases. El equipo no supo aprovechar esa ventaja, y acabó encajando dos goles, y sin poder hacer algo para remediar la situación. «Lo que está claro es que no están saliendo las cosas, estamos en una dinámica pésima. Hoy, con la entrada al partido, estábamos bien, hasta la jugada de la expulsión, que pensábamos que iba a ser una buena noticia para nosotros, pero resulta que no. A raíz de eso, hemos empezado a atascarnos, con la ansiedad de querer entrar como sea. Hemos intentado modificar en el descanso, pero parece que nos ha mirado un tuerto, y todo nos sale al revés», mencionó Joseba Etxeberria.

«Es un golpe muy duro, sobre todo perder así delante de toda nuestra afición. Estamos viviendo la cara más amarga del fútbol y ahora es cuando tenemos que demostrar qué tipo de equipo somos y qué clase de personas somos», comentó el técnico grana, que acumula seis jornadas sin ganar.

En ningún momento durante la pretemporada se podría imaginar que el Real Murcia estuviera penúltimo en la jornada 8, y que solo hubiera ganado un partido. «Los números son muy malos, eso es una evidencia. Yo no me voy a rendir, eso lo tengo claro; sé que tenemos que darle un giro, pero hay que insistir en cosas que hacemos bien, que las hay, pero evidentemente tenemos que mejorar ese nivel competitivo. Los rivales nos están haciendo daño con poco, tampoco hay equipos que nos hayan pasado por encima y hayamos hecho el ridículo, pero los números son muy pobres», mencionó.

«Era lo que nos faltaba. En otras semanas hemos tenido errores groseros, penaltis, expulsiones, goles muy claros que hemos fallado y parece que todavía nos guardaban una más. Hay que ser fuertes; entiendo los enfados, los reproches de nuestra afición, porque sé que en el fútbol lo que vale es ganar, y sobre todo que la gente se sienta identificada con el equipo. Hay mucho que pulir, pero no nos vamos a rendir; nosotros hemos venido a hacer un trabajo y no vamos a parar hasta el final», dijo.

Al término del partido se pudo escuchar a toda la afición pitar a la directiva y al propio Etxeberria. Los números son malos para un equipo que apuntaba al liderato y al ascenso directo, por lo que la continuidad del técnico vasco parece tener fecha límite si no consigue la victoria en Elda. «Si algo he aprendido en el fútbol es centrarme en el hoy, en el día a día. Mi cabeza y mi obligación es recuperar y levantar a este vestuario porque está hundido, porque estamos todos mal. Levantarles y preparar el partido de Elda es nuestra obligación. No me voy a rendir y no voy a dejar que ninguno de mis jugadores lo haga», concluyó el técnico del Real Murcia, Joseba Etxeberria.