Irene Bernal y Adrián Fernández ganan la Milla Feria de Alhama

Alhama de Murcia celebró la 17ª edición de su milla urbana, donde el triunfo senior fue para Irene Bernal (06:42) y Adrián Fernández. En veteranos, María José Lorca y David González ganaron en veteranos A, mientras que Gini Díaz y Moisés Martínez lo hacían en B. Dentro de las categorías menores los más veloces fueron para Noelia Sánchez e Isaac Clares (prebenjamín 1), Sara Abbal y Karam Pérez (prebenjamín 2), Baraa Daanouni y Álvaro Sánchez (sub-10), María Angélica Iancu y Abdellah Ben (sub-12), María Sánchez y Alonso Hernández (sub-14), Malena Martínez y Moisés Martínez (sub-16), Andrea Provencio y Uriel Gil de Pareja (sub-18), Laura Arroyo y David López (sub-20), y Daniel Arroyo (sub-23). La organización corrió a cargo de la concejalía de Deportes del ayuntamiento de Alhama, junto a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, con motivo de la feria de la localidad.