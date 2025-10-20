Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Irene Bernal y Adrián Fernández ganan la Milla Feria de Alhama

La clásica cita alcanza su decimoséptima edición con gran participación de menores

Una de las pruebas para menores de la Milla Urbana de Alhama

Una de las pruebas para menores de la Milla Urbana de Alhama / FASMU

Alhama de Murcia celebró la 17ª edición de su milla urbana, donde el triunfo senior fue para Irene Bernal (06:42) y Adrián Fernández. En veteranos, María José Lorca y David González ganaron en veteranos A, mientras que Gini Díaz y Moisés Martínez lo hacían en B. Dentro de las categorías menores los más veloces fueron para Noelia Sánchez e Isaac Clares (prebenjamín 1), Sara Abbal y Karam Pérez (prebenjamín 2), Baraa Daanouni y Álvaro Sánchez (sub-10), María Angélica Iancu y Abdellah Ben (sub-12), María Sánchez y Alonso Hernández (sub-14), Malena Martínez y Moisés Martínez (sub-16), Andrea Provencio y Uriel Gil de Pareja (sub-18), Laura Arroyo y David López (sub-20), y Daniel Arroyo (sub-23). La organización corrió a cargo de la concejalía de Deportes del ayuntamiento de Alhama, junto a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, con motivo de la feria de la localidad.

