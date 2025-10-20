Estreno el 20 de octubre de 1985 ante Salesianos con jugadores de la casa

El 20 de octubre de 1985, en el recién estrenado pabellón Príncipe de Asturias, el Júver Murcia disputó su primer partido oficial. Fue en Tercera División, que entonces era la cuarta categoría nacional y en la que solo competían equipos de la Región. Ante unos quinientos espectadores, un plantel conformado en su mayoría por jugadores que procedían de Maristas, el equipo dirigido entonces por Manrique Cos, se estrenó oficialmente ante Salesianos Cartagena con una victoria por 113-46. Fue el primer día de otros tantos muchos que un club nacido hace 40 años ha regalado a una, por entonces, incipiente afición al baloncesto en Murcia.

Aquella primera plantilla de la historia, a la que en enero se unió Randy Owens marcando un hito histórico a nivel nacional, tenía como jugadores senior a Changa, Torralba, Marcial, Sierra, Muñoz, Calderón, Arturo, Arnal y Hernández, al margen de los júnior Palacios, Quique, Serrano, Carrasco, Abarca, Morales, Fuster , Bravo, Rocamora y Torralba. Poco después llegó Jesús Mayo, un catalán que no llegó a completar la campaña.

Sierra tuvo el honor de ser el primer jugador en superar la treintena de puntos con la camiseta del equipo. En concreto, anotó 34 en ese partido inaugural ante Salesianos. Estuvo bien secundado por Marcial, con 28, mientras que el resto fueron Fuster (11), Arnal 10), Changa (7), Hernández (8), Arturo (6), Torralba (2) y Muñoz Boj (2).

El técnico, profesor de Matemáticas durante casi toda su trayectoria docente en el Instituto Miguel de Cervantes, contaba con Pascual Piñera como ayudante y con José Luis Gironda como preparador físico.

Juan Valverde, quien un mes antes había dimitido como vicepresidente del Real Murcia, era el presidente, con Enrique Martínez como vicepresidente. La directiva la completaban Gregorio Serna (gerente-tesorero), Francisco Espinosa Albacete (secretario), y los vocales Trifón Abad, Manuel Álvarez, Juan Pérez Ferra, Antonio González Barnés, Francisco Andreu Hernández, Esteban Romero Sánchez, Mariano Agudo Romero, Ángel Bernal, Mariano Pérez Montesinos, Manuel Martínez Garrido, Mariano Bo Sánchez y Javier Baquero Nicolás. Al frente de los servicios médicos estaba Pedro Luis Ripoll, y como responsable de comunicación, Navarro Barnés.

El primer presupuesto fue de 1,9 millones de pesetas, aunque el mismo se incrementó notablemente después con la incorporación de Randy Owens, el estadounidense que llegó para cambiar la historia y atraer a decenas de jóvenes al pabellón Príncipe de Asturias, y de jugadores como Estrada y Rodrigo, que llegaron desde categorías superiores para reforzar el equipo.

Después llegó el histórico duelo en Cartagena con 3.500 espectadores en las gradas y transmitido por Televisión Española contra el Cebé, que salvó el average y logró el ascenso a Segunda División, aunque el Júver compró en el verano de 1986 la plaza del Logos madrileño y en el siguiente curso ya estuvo en Primera B.