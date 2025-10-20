El Cieza rescata un punto en el tramo final ante el Mazarrón

El CD Cieza volvió a remontar en los minutos finales un partido que se le había puesto cuesta arriba. Esta vez sí, había planteado de manera ofensiva desde el comienzo del encuentro, y en el que no habría sido justa la derrota de los discípulos de Despotovic y en el que hasta en tres ocasiones mandó el balón al palo, realizando un juego muy ofensivo por ambas bandas, pero el esférico se negaba a entrar. Mientras tanto, el Mazarrón, bien plantado durante todo el encuentro, hacía que sus centrales fueran un auténtico espolón difícil de sobrepasar, con un Florian que una y otra vez topaba con este muro infranqueable.

Con el cero a cero se llegaba al descanso y en la grada se palpaba cierto nerviosismo, pero la historia se volvería a repetir por enésima vez en el Municipal de la Arboleja, cuando a falta de quince minutos para el final, el joven jugador Alberto Puche, natural de Cieza y que milita esta temporada en las filas del Mazarrón, anotaba de imponente disparo con su pierna izquierda un golazo que hacía inútil la estirada de Gallego, anotando el 0-1 y llevándose la ovación tanto del numeroso grupo desplazado desde Mazarrón como de buena parte de la grada espartera que, minutos mas tarde al ser sustituido se llevaba la ovación de los cerca de 1200 espectadores.

Una vez más el equipo espartero tenía que remar contracorriente, y una vez más sabía reponerse. En el tiempo de prolongación Ángel García, llevaba el éxtasis a la grada anotando en una buena jugada por la banda izquierda de disparo raso con su pierna izquierda y haciendo inútil la estirada de Lolo, mandando el balón al fondo las mallas y salvando otro punto para el equipo espartero que le permite seguir liderando la clasificación.