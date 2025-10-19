El UCAM Murcia consigue su segunda victoria consecutiva

El UCAM Murcia se impone al Almería B (1-2). Los de Germán Crespo supieron aprovechar la superioridad numérica en el césped, y sellaron la victoria en el segundo tiempo. El choque estuvo cargado de polémica por el primer gol universitario y la expulsión del jugador almeriense, que le acabó condenando en la segunda mitad. Lo que quedó claro es que el cuadro universitario se acabó llevando los 3 puntos y firmó su segunda victoria consecutiva, y siguen subiendo en la tabla de clasificación.

Llegó el momento decisivo. El momento de plasmar sobre el césped todo lo trabajado durante la semana. El UCAM Murcia, que venía de ganar en su último duelo, quería hacer las cosas bien en Almería para poder sumar otros 3 puntos. El filial almeriense necesitaba, por su parte, la victoria para poder salir de la racha negativa de 4 partidos sin vencer.

Se comentaba en la previa que el UCAM Murcia no debía confiarse por la mala dinámica del Almería B, ya que en cualquier momento podía despegar. Durante los primeros compases del duelo, no había un claro dominador. Ambos conjuntos estaban bien asentados sobre el verde, y empezaron a llegar las primeras ocasiones para las dos escuadras.

El primer gol estaba a punto de caer para cualquiera de los dos equipos. El Almería B tuvo 3 ocasiones claras para abrir el marcador, pero fue el UCAM Murcia quien tuvo más suerte de cara a portería e hizo el primero. Ale Marín volvió a anotar un gol con el cuadro universitario, pero esta vez vino cargado de polémica. El colegiado no decretó una falta previa al tanto, que los jugadores del Almería protestaron.

El Almería vivió en menos de cinco minutos varias emociones. Primero sintieron felicidad cuando Iker Burgos remató de cabeza un balón parado y lo mandó al fondo de la red. Tras el empate, al borde del descanso, los de Alberto Lasarte volvieron a sufrir un error arbitral, viendo cómo Miguel se marchaba expulsado por una acción que no era de tarjeta roja.

La segunda mitad se afrontaba de dos maneras distintas para el Almería B y el UCAM Murcia. Los de Germán Crespo, que gozaban de la superioridad numérica, querían aprovecharla para volver a ponerse por delante. El filial almeriense, por su parte, no saltaba con la mejor energía, después de la polémica del primer gol, y la de la expulsión que les dejaba con un futbolista menos para el resto del choque.

Era de esperar que en cualquier momento los universitarios tuviesen la oportunidad para poner el 1-2 en el electrónico. Alberto Soto voló para rematar un balón colgado por Juan Pontones y mandar el esférico al palo más largo. El UCAM Murcia volvía a ponerse por delante en el partido, y al Almería le tocaba volver a remar para conseguir el empate.

Los 90 minutos y el tiempo añadido se concluyeron, y el colegiado señaló el final del encuentro. El UCAM Murcia se impuso al Almería en el segundo tiempo, con un jugador más sobre el terreno de juego. Los de Germán Crespo sumaron su segunda victoria consecutiva, y siguen escalando puestos en la tabla.