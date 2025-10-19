UCAM Murcia: DeJulius, jugador de la jornada de la ACB

El base norteamericano David DeJulius, pese a la derrota de su equipo, el UCAM Murcia CB, ante La Laguna Tenerife, es el Jugador de la Jornada 3 de la Liga Endesa, al 27 créditos de valoración, informa la acb.

En total, David DeJulius alcanzó los 26 puntos, con 2 de 3 en tiros libres, 9 de 12 en lanzamientos de dos y 2 de 4 en triples. Además, sumó 2 rebotes -uno en ataque y uno en defensa-, una asistencia, una recuperación y forzó 4 faltas personales para acabar con 27 créditos de valoración en los 27 minutos que estuvo sobre el parqué.

Es su primera nominación a Jugador de la Jornada en su trayectoria en Liga Endesa.