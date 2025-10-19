Tres paracaidistas aterrizan en el Real Murcia - UD Ibiza

El comienzo del partido entre el Real Murcia y el UD Ibiza ha contado con una apertura de alturas. El encuentro, disputado en la tarde de este domingo en el Estadio Enrique Roca, contó con la participación de tres paracaidistas de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) para dar el pistoletazo de salida.

Sobre las seis y cuarto de la tarde comenzó el encuentro. Antes de eso, tres especialistas en saltos de precisión descendían desde el cielo hasta el césped, tal y como estaba planeado por el club y el Ejército del Aire y el Espacio. El salto que presenciaron los aficionados pimentoneros fue un éxito y gracias a él pudo empezar el encuentro, y es que uno de los paracaidistas portaba el balón con el que los granas, minutos después, se disputarían los puntos con el equipo ibicenco.

El Cabo Isaac Fernández, el Cabo Primero Moreno y el Cabo Primero Rivas, todos pertenecientes a la base de Alcantarilla, fueron los artífices del espectáculo: además del primer paracaidista en descender, que portaba el balón, pisaron el cesped desde las alturas otros dos (uno con la bandera del Ejército del Aire y otro con la de España). Según informó el club recientemente, la acción se enmarca dentro de las celebraciones del pasado festivo del 12 de octubre. El objetivo, detallan, es acercar esta institución militar a la sociedad.