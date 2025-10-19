Fútbol
Tres paracaidistas aterrizan en el Real Murcia - UD Ibiza
La exhibición permitió dar comienzo al partido, ya que uno de ellos portaba el balón del encuentro
Lola López
El comienzo del partido entre el Real Murcia y el UD Ibiza ha contado con una apertura de alturas. El encuentro, disputado en la tarde de este domingo en el Estadio Enrique Roca, contó con la participación de tres paracaidistas de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) para dar el pistoletazo de salida.
Sobre las seis y cuarto de la tarde comenzó el encuentro. Antes de eso, tres especialistas en saltos de precisión descendían desde el cielo hasta el césped, tal y como estaba planeado por el club y el Ejército del Aire y el Espacio. El salto que presenciaron los aficionados pimentoneros fue un éxito y gracias a él pudo empezar el encuentro, y es que uno de los paracaidistas portaba el balón con el que los granas, minutos después, se disputarían los puntos con el equipo ibicenco.
El Cabo Isaac Fernández, el Cabo Primero Moreno y el Cabo Primero Rivas, todos pertenecientes a la base de Alcantarilla, fueron los artífices del espectáculo: además del primer paracaidista en descender, que portaba el balón, pisaron el cesped desde las alturas otros dos (uno con la bandera del Ejército del Aire y otro con la de España). Según informó el club recientemente, la acción se enmarca dentro de las celebraciones del pasado festivo del 12 de octubre. El objetivo, detallan, es acercar esta institución militar a la sociedad.
- Yolanda avala el fraude
- Una empresa murciana realiza el transporte industrial para la construcción de una central nuclear en India
- Imputado el jefe de la Policía Local de Molina de Segura por supuestas irregularidades en la retirada de vehículos por la grúa
- ¿Qué cambios supone la ampliación del tranvía de Murcia?
- Pega una paliza a su mujer en San Javier porque se dejó abierta una puerta de la casa
- El tranvía de Murcia añadirá cinco paradas y pasará por el Puente Viejo
- Rescatan a una niña encerrada en un coche en el parking de un restaurante en Archena
- Este 'mercadillo' de Navidad se hace en Murcia, aunque podría ser Viena o Budapest perfectamente: tiene más de 4 décadas de historia