Tras el verano, llegan de nuevo las medias maratones. Y una de las más tempranas que presenta muchos atractivos es la de Molina de Segunda, que alcanzó su séptima edición y junto a la que también se celebró un 11K Rural de Molina bajo la organización de la concejalía de Deporte y Salud del Ayuntamiento en colaboración con la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, con salida y meta el Parque de la Compañía. La cita combinó deporte y naturaleza, puesto que se desarrolló por zonas urbanas y rurales del municipio.

Sara Shiri y Jesús Nicolás se hacen con la Media Maratón de Molina | ISRAEL SÁNCHEZ

Sara Shiri Lozano, del Nogalte Puerto Lumbreras, con un registro de 1h.35:40, y Jesús Nicolás Verdú, del Comemillas, fueron los triunfadores. En hombres, tras Nicolás entraron en meta Yago Alfonso Martínez (1h.16:00) y Pedro José Segura López, del Filippedes Moratalla (1h.19:02). Incluso más igualdad se dio en la clasificación femenina, puesto que la ganadora aventajó en menos de un minuto a María José Matencio Gil, del Comemillas (1h.36:34), mientras que la lucha por la tercera plaza estuvo aún más reñida, puesto que Sofía Jiménez Belando (1h.44:47) superó por solo nueve segundos a Ingrid Carolina González.

Sara Shiri y Jesús Nicolás se hacen con la Media Maratón de Molina | ISRAEL SÁNCHEZ

En los 11K la victoria fue para Álvaro García (36:48) y la exjugadora de fútbol sala internacional de la localidad Consuelo Campoy (45:16). Los podios los completaron Mercedes Merino y Maite Urdiales, en mujeres; y Roberto Castellón y Diego Hamann, en hombres. También se celebraron carreras para menores.