Sara Shiri y Jesús Nicolás se hacen con la Media Maratón de Molina

La temporada de pruebas de fondo en la Región se abre con una carrera que recorre caminos rurales de la localidad que también incluye una 11K

La Media Maratón de Molina, en imágenes

La Media Maratón de Molina, en imágenes

La Media Maratón de Molina, en imágenes / Israel Sánchez

Dioni García

Dioni García

Tras el verano, llegan de nuevo las medias maratones. Y una de las más tempranas que presenta muchos atractivos es la de Molina de Segunda, que alcanzó su séptima edición y junto a la que también se celebró un 11K Rural de Molina bajo la organización de la concejalía de Deporte y Salud del Ayuntamiento en colaboración con la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, con salida y meta el Parque de la Compañía. La cita combinó deporte y naturaleza, puesto que se desarrolló por zonas urbanas y rurales del municipio.

Sara Shiri Lozano, del Nogalte Puerto Lumbreras, con un registro de 1h.35:40, y Jesús Nicolás Verdú, del Comemillas, fueron los triunfadores. En hombres, tras Nicolás entraron en meta Yago Alfonso Martínez (1h.16:00) y Pedro José Segura López, del Filippedes Moratalla (1h.19:02). Incluso más igualdad se dio en la clasificación femenina, puesto que la ganadora aventajó en menos de un minuto a María José Matencio Gil, del Comemillas (1h.36:34), mientras que la lucha por la tercera plaza estuvo aún más reñida, puesto que Sofía Jiménez Belando (1h.44:47) superó por solo nueve segundos a Ingrid Carolina González.

En los 11K la victoria fue para Álvaro García (36:48) y la exjugadora de fútbol sala internacional de la localidad Consuelo Campoy (45:16). Los podios los completaron Mercedes Merino y Maite Urdiales, en mujeres; y Roberto Castellón y Diego Hamann, en hombres. También se celebraron carreras para menores.

