El Real Murcia se hunde y la afición acaba con pañolada a Felipe Moreno (0-2)

Decía Felipe Moreno que el partido ante el Ibiza iba a ser el punto de inflexión y no se equivocaba el presidente murcianista, aunque lo que posiblemente no sabía el cordobés cuando lo decía que ese punto de inflexión le iba a afectar más a él que al equipo. Porque el partido ante el Ibiza no ha sido el de la resurrección, que era lo que se esperaba en los despachos de Nueva Condomina. Todo lo contrario. El partido frente al Ibiza ha sido el de la confirmación de que lo malo todavía puede ir peor. De que el «hemos tocado fondo» en la jornada cinco era una broma en la broma general que está siendo Etxeberria en el Real Murcia. Porque Etxeberria, ese entrenador que ha conseguido que los gritos de ‘fuera, fuera’ vuelvan a Nueva Condomina, va camino de batir todos los récords negativos en un club centenario como el grana. Porque el partido ante el Ibiza ha acabado un nuevo bochorno en el campo (0-2) y con una pañolada en la grada dedicada a Felipe Moreno, un Felipe Moreno ahora mismo en una auténtica encrucijada.

Visto lo visto frente al Ibiza, confiemos en que el «ni contemplo el cese de Etxeberria» que Felipe Moreno pronunció el viernes fuese solo una frase vacía, porque de ser real los aficionados deberían estar preparados para confirmar que en este momento el Real Murcia está en manos de pirómanos.

Y no ya porque Etxeberria vaya a continuar, que no creo que el presidente grana se atreva a darle otra oportunidad, sino porque si no se han aprovechado estos días para tener cerrada una alternativa, el Real Murcia estará condenado de nuevo a la improvisación, al comerse el fichaje de otro entrenador ‘amigo del amigo...’.

Y viendo la papeleta que hay en el vestuario del Real Murcia, ya puede dejarse Felipe Moreno de experimentos y de enchufes, ya puede Felipe Moreno acertar, porque otro error podría ponerle a él en el centro de los focos de una afición cansada ya de tantas miserias deportivas.

Ante un rival en inferioridad desde el minuto 9

Miserias como las del partido de este domingo, un partido que es un bochorno más de un inicio bochornoso. Porque no solo es que el Real Murcia no lograse generar ni una ocasión clara en la primera parte jugando contra un rival en inferioridad desde el minuto 9, es que en las dos veces que apareció Flakus fue para que el asistente le señalase fuera de juego. Y ya el golpe definitivo llegó en el 28 cuando el Ibiza pide que se revise un manotazo de Alberto González en la defensa de un córner y el colegiado señala penalti, penalti que no falla Fede Vico, adelantando a los suyos en el marcador y elevando ya a extremos la crisis de un Real Murcia completamente roto en el terreno de juego.

Un Real Murcia que repetía la defensa de cinco pese a que la defensa de cinco no funciona desde hace ya muchas semanas; un Real Murcia en el que Isi Gómez aparecía en el centro del campo para confirmar que el centro del campo no tiene solución, y un Real Murcia que seguía jugando sin extremos pese a que llevan ya dos semanas vendiéndonos que Álvaro Bustos está ya al 100%.

Una auténtica mentira

El problema es que las mentiras no solo aparecen en los partes médicos. Las mentiras es que el Real Murcia es una auténtica mentira. Un Real Murcia que no juega a nada. Un Real Murcia con futbolistas de vacaciones. Un Real Murcia que habría que preguntarse a qué se dedica durante los entrenamientos semanales.

La pitada al descanso fue importante. No está dispuesta a pasar ni una la afición. Los pañuelos se dedicaban a un palco donde parece no mandar nadie. Porque quién confía ya en un presidente que responde a una auténtica crisis diciendo que «lo solucionen los que tienen que solucionarlo». ¿Quién lo va a solucionar? El director deportivo al que le has dado un cheque en blanco para hacer una plantilla mediocre. ¿Quién lo va a solucionar? El entrenador al que le has pagado 300.0000 euros para que en la jornada cinco diga que ya ha tocado fondo.

Pues si era un aviso, ni Etxeberria ni Goiria se dieron por enterados, porque siete días después las soluciones no aparecieron en el campo. Se marchó al descanso el Real Murcia perdiendo 0-1 y volvió del vestuario confiando en que Pedro Benito y Palmberg -entraron por David Vicente y Real- sacaran las castañas del fuego al equipo.

Medina confirma el destrozo

Pero ni la pequeña reacción que tuvo el equipo a la vuelta de vestuarios, con una ocasión de Flakus ante Ramón Juan, acabó cuando Alberto González, otro que no parece ni su sombra, erró en la salida de balón, un error, el segundo grave de la tarde, que aprovechó Medina para anotar un auténtico golazo desde casi su casa (52’).

Podía durar el partido hasta mañana o hasta el viernes, podría quedarse el Ibiza con siete jugadores, podría pasar cualquier cosa, pero lo que no iba a suceder es que el Real Murcia marcase un gol. Es verdad que vio puerta hasta en dos ocasiones, sin embargo ninguno subió. Pitó fuera de juego de Mier en una acción en la que Cadorini había visto puerta (66’) y señaló que el balón había salido por la línea de fondo en otra ocasión rematada por Pedro Benito que también acabó en la red (84’).

Muchos de los 14.000 aficionados que acudieron a Nueva Condomina no vieron esas acciones, porque muchos decidieron desistir del bochorno cuando Medina puso el 0-2. Que se vaciara la grada solo era positivo para Felipe Moreno, que se ahorraba la pañolada que se merecía. Aunque posiblemente Etxeberria defienda que el equipo buscó mucho la portería contraria en el segundo tiempo como para no buscarla jugando en tu estadio, ante un rival con diez y encerrado prácticamente los 90 minutos.

Mira si atacó el Real Murcia que sumó una jornada más sin hacer gol. Mira si ataca el Real Murcia que encadenó su sexto partido sin ganar. Mira si ataca el Real Murcia que el Real Murcia cierra esta jornada penúltimo del Grupo II de Primera RFEF. Y puede ser último si al Betis Deportivo le da por ganar en un rato al Atlético Sanluqueño.

Se fueron muchos aficionados, pero todavía se quedaron los suficientes para dejarle claro a Felipe Moreno que la desidia que se ve en el campo no puede instalarse también en los despachos.