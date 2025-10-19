El Real Murcia y Etxeberria, a no provocar una rebelión en la grada

Anda tan perdido Felipe Moreno en la gigantesca crisis deportiva que vive el Real Murcia que empezó la semana sin querer saber nada y la ha acabado sacando la bola de cristal para aventurar que el partido de esta tarde ante el Ibiza será el de la resurrección del equipo de Joseba Etxeberria, un Joseba Etxeberria cuestionado por todos menos por el presidente, que ha dejado más que claro que pase lo que pase hoy en Nueva Condomina, «no está contemplado el despido del técnico».

Esa seguridad mostrada por el mandatario murcianista este viernes habrá que verla esta noche si no se gana el encuentro frente a los de Paco Jémez. Porque todo lo que no sea ganar, independientemente del optimismo del cordobés, elevaría el nivel de crisis a alerta roja, si ya no es alerta roja aparecer en zona de descenso tras siete jornadas disputadas. Y lo que está claro es que si se suma una nueva semana sin triunfo, quien no va a tener paciencia es el aficionado.

Para evitar una rebelión en la grada y para no obligar a Felipe Moreno a dejar caer la pipa de la paz, el Real Murcia solo tiene un camino, y ese camino es ganar a un Ibiza que también llega a Nueva Condomina con el agua al cuello y con Paco Jémez en el alambre. Es curioso que cuando solo llevamos siete jornadas, los dos principales gallitos de la categoría anden coqueteando con el descenso, cuando su objetivo era completamente opuesto.

Después de «una semana muy buena» para Etxeberria, aunque para Etxeberria todas las semanas son buenas hasta que llega el partido y las victorias no aparecen, habrá que ver si el técnico grana ya puede contar de inicio con Álvaro Bustos y cómo afectaría al once la entrada del extremo asturiano. Otro que ya está al 100%, según dijo el preparador grana, es Saveljich, pero en este caso parece más complicado que vuelve de golpe a la titularidad.

Así las cosas, las opciones para Etxeberria son muy variadas y dependen sobre todo de si mantiene o no la defensa de cinco, una defensa que no le está dando el resultado esperado ni en su área ni en el área contraria.

Si repite idea, Gazzaniga aparecería bajo los palos, con Alberto González, Jorge Mier y Andrés López como centrales. En los laterales estarían de nuevo David Vicente y Cristo Romero. La duda surgiría en el centro del campo. Con Sekou sancionado, una opción sería dar la alternativa a Antonio David en el pivote, aunque escuchando al técnico decir que sigue sin estar en su mejor momento físico, todo parece indicar que no habrá un ‘6’ sobre el césped, pudiendo apostar por un medio con Moyita, Palmberg y Bustos. Ekain y Flakus serían los hombres más adelantados.

Ante el Ibiza el Real Murcia buscará su segunda victoria en Nueva Condomina de esta temporada. Solo ha ganado de momento al Torremolinos -jornada 2-. Posteriormente salvó un punto in extremis frente al Villarreal B gracias a un gol de Palmberg en el minuto 95, y tampoco pasó del 1-1 contra el Sevilla Atlético en otro choque que comenzó perdiendo y en el que también fue rescatado por el mediapunta brasileño.