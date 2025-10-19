Naranjo le da la primera victoria al Lorca Deportiva

A la séptima fue la vencida. El Lorca Deportiva logró una victoria con honor, la primera de la temporada, en un campo complicado, en Linarejos, al Linares (1-3), en el mejor partido de los lorquinistas en la presente campaña. De hecho, el Lorca logró en la mañana de ayer marcar los mismos goles que había logrado en las seis jornadas precedentes. Naranjo, en un gran partido, fue el protagonista de su equipo.

El técnico Sebas López quiso utilizar la táctica tan infantil de anunciar en la previa del choque que Alex Peque estaba lesionado y luego, no solo que entró en la convocatoria, sino que salió de inicio. El entrenador del Linares, Pedro Díaz, solo esbozó una sonrisa. Esos niños. El entrenador aguileño sigue prefiriendo poner un centrocampista, Sergi, de central, dejando a tres jugadores de esa demarcación, Galiano, Saturday y Tafalla, en el banquillo.

El partido empezó con chispa, muy igualado, sin apenas fisuras en defensa; interesantes los duelos en la parcela ancha, mientras que también se producían llegadas con cierto peligro. Los aficionados se divertían, ya que el encuentro tenía alternativas sin un claro dominador.

El primero que avisó fue el Lorca Deportiva. Cerca del primer cuarto de hora, tras un saque de esquina, Willy remató bien de cabeza, pero el cuero salió rozando el poste. Dos minutos después respondió Talaverón, quien, dentro del área, tuvo una ocasión muy clara, pero de forma increíble el balón se alejó del marco.

Los lorquinistas inquietaban la meta de Ángel Hernández, a balón parado. Lo intentó Acevedo a los veinte minutos, cuyo tiro libre rozó el larguero. El Lorca se encontraba cómodo, no especulaba, defendía bien y asustaba cuando se acercaba al área local.

La plantilla del Lorca Deportiva celebra la victoria en Linarejos / Prensa Lorca Deportiva

Pasada la media hora, el Lorca Deportiva se adelantó en el marcador. Jugadón de Jaime Escobar por la banda derecha, autopase hasta que llegó a la línea de fondo, puso un balón de oro y, cuando iba a marcar Naranjo, el defensa Joao introdujo el cuero en su portería. Él no quería. Cuarto tanto del equipo lorquino en el presente curso. Los lorquinistas lo estaban mereciendo. Lo celebraron los cincuenta aficionados lorquinos que se dieron cita en Linarejos. Los locales no lograron digerir el tanto encajado. El Lorca creció y fue el claro dominador hasta el descanso. Acevedo pudo ampliar la ventaja cerca del final del primer tiempo.

Buena primera parte del Lorca Deportiva, quien mereció la victoria provisional al término de los primeros cuarenta y cinco minutos.

En la segunda mitad, el técnico local metió en el campo a todo el potencial ofensivo de que disponía en el banquillo con la intención de revertir la situación, pero fue el equipo lorquino quien siguió muy serio, dominando el choque y creando peligro. Al cuarto de hora, el equipo visitante logró el segundo. Por fin, el ex del Yeclano, Naranjo, marcó el primer gol de la temporada. Un golazo, tras jugada del “lesionado”, Alex Peque. El Linares metió un poco de miedo en el cuerpo a los lorquinistas cuando en el primer acercamiento a la meta del ex del Linares, Ernestas, acortó distancias. Los lorquinos no se asustaron y siguieron a lo suyo. A los setenta y un minutos, otra vez Naranjo volvió a golpear a los locales, dejando sentenciado el partido.

Grandísima imagen del Lorca Deportiva ante el Linares, a quien ganó con justicia, brillando en todas las líneas excepto la portería. Ernestas no tuvo que intervenir en ningún momento, algo que no había ocurrido en los últimos partidos.