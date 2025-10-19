La Minera vence a La Unión y apunta al liderato

La Deportiva Minera se reencontró con la victoria en casa después del empate ante el Recre. Lo hizo en un ‘derbi’ minero que citaba al segundo y al tercer clasificado al iniciar la jornada. La Unión, por llamar de manera oficial al proyecto malacitano de Julián Luna, claudicó en el Llano del Beal después de un partido gris y sin apenas opciones para los visitantes.

El cuadro cartagenero, por su parte, se agarró a la renta de un gol firmado por Omar Perdomo que pudo hacer un doblete de no ser por el larguero. De hecho, la madera salvó a La Unión en otra ocasión más. La falta de puntería y alguna acción de Adrián Fernández bajo palos impidieron que los llaneros hicieran bastante más sangre.

Comenzó el choque con ritmo, aunque con una Minera más protagonista, imponiendo un ritmo alto y una presión alta. La sala de máquinas unionense apenas pudo generar juego. Tanto es así que Guille Bernabéu naufragó en la medular, más allá de marcar con impetuosidad a Perdomo. Álex Macías desató las hostilidades mandado alto un buen centro de Kike Carrasco desde la derecha. El extremo local fue el que sirvió también en la primera parte al segundo palo para que Perdomo cabeceara al travesaño. Los de José Miguel Campos solo fueron capaces de generar peligro con disparos lejanos de Armando y Ferrón. Algún desborde de Karim y poco más se vio del ataque blanquiazul.

Deportiva Minera - La Unión Atlético / Iván Urquízar

El segundo acto arrancó con el tanto del diez llanero. Perdomo se perfiló hacia dentro desde el pico del área y se sacó un latigazo ajustado brillante. Rubén Mesa saboreó el segundo gol al aprovechar un delicioso pase de un peligroso Omar. El remate del capitán local no encontró premio. Con el paso de los minutos, La Unión languideció aún más. Macías también se topó con la madera para desesperación del Ángel Celdrán.

Los cambios de José Miguel Campos apenas hicieron reaccionar a su equipo. La Unión solo fue capaz de intimidar a la Minera a ultimísima hora y con Josema Raigal como único aval destacado. No se agobió el combinado rojo en sus dominios y buscó resolver el choque a la contra. Roberto Alarcón tuvo la sentencia en el descuento. Sin embargo, su disparo centrado no sorprendió al meta visitante. Con este resultado, la Minera se mantiene una semana más en los puestos cabeceros de la tabla antes de visitar al Xerez.