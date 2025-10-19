El Manchester United asalta Anfield y agrava la crisis del Liverpool

El proyecto económico más ambicioso de la historia del fútbol se tambalea. Sí, aún estamos en octubre y queda muchísima temporada por delante, pero todas las alarmas se han encendido ya en el Liverpool de los 500 millones de euros. Cuatro derrotas consecutivas, la última de ellas este domingo en el Anfield en el clásico inglés (1-2), casan mal con la mayor inversión en un solo mercado que jamás vio este deporte.

El Liverpool está en crisis, como quedó confirmado este domingo con el resultado que más duele a los aficionados 'reds'. El Manchester United, su gran rival histórico más allá del Everton, conquistó Anfield, algo que no había conseguido en sus diez últimas visitas. Consiguieron los de Rúben Amorim algo inédito desde 2016, confirmando la resurrección de un proyecto que parecía muerto en el arranque del curso.

No arranca Isak, aún sin goles tras seis partidos, no arranca Wirtz, suplente ante el Manchester United, y no encaja las piezas del carísimo joyero ofensivo que Slot tiene a su disposición. Dos golpes le bastaron al Manchester United para conseguir la victoria frente al campeón de la Premier, siguiendo una racha que también recoge triunfos ante los 'reds' del Crystal Palace, el Galatasaray y el Chelsea.

Gol en el primer minuto

62 segundos le costó al Manchester United avivar los fantasmas que acechan al Liverpool desde hace un mes. Antes de que muchos aficionados pudieran siquiera tomar asiento en Anfield, Bryan Mbeumo ya había adelantado al equipo mancuniano, confirmando que, hasta ahora, es el mejor argumento que llegó a los 'red devils' este verano.

El Manchester United no engaña a nadie. Acabada la primera parte, el jugador que más balones había tocado era su portero, el larguísimo e imbatido Senne Lammens. Tan cierto es que el Liverpool estampó dos balones en el palo, ambos ejecutados por Gakpo, el mejor de los locales, como que Bruno Fernandes se topó también con el poste.

Maguire celebra su gol frente al Liverpool. / ADAM VAUGHAN / EFE

La cabeza de Maguire decide

Slot agitó el banquillo en busca de una reacción. Sacrificó hasta a Isak, que parece el hermano del jugador que brillaba en el Newcastle. Lo paradójico fue que quien le sacó las castañas del fuego fue Chiesa, un jugador inicialmente descartado para jugar la Champions. El italiano le sirvió a Gakpo el gol del empate, en el minuto 78.

Sin embargo, la cabeza de Maguire, uno de los grandes objetos de culto del fútbol inglés en la última década, neutralizó el tanto 'red'. Cabeceó un centro de Bruno Fernandes en el minuto 87 para sellar la victoria de los de Amorim. Y, de paso, para reforzar el liderato del Arsenal, que ahora dispone de tres puntos de ventaja sobre el City y cuatro sobre el Liverpool.