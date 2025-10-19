El Hozono Jairis, sin Cherry pero con Lou López, recibe en Alcantarilla al Estudiantes

El Hozono Global Jairis recibe hoy en el Fausto Vicent (11:00 horas, Teledeporte) al Movistar Estudiantes sin Kendra Chery, que cayó lesionada el pasado miércoles en el partido de le EuoCup en una rodilla y que estará de baja varias semanas, pero con Lou López-Sénéchal, quien se ha recuperado de los calambres que sufrió en la recta final del choque.

Después de lograr en Las Palmas ante el Gran Canaria el primer triunfo en la Liga Femenina Endesa, las de Bernat Canut tienen el segundo enfrentamiento en casa, esta vez ante un rival, el Movistar Estudiantes, que aún no conoce la victoria pero que cayó de forma ajustada ante Lointek Gernika y Joventut Badalona. Las estudiantiles llegan con las bajas de la alcantarillera Isa Latorre, que está recuperándose de la artroscopia de su rodilla izquierda, y de Kristina Topuzovic, lesionada de su rodilla derecha.

Durante la pretemporada, las alcantarilleras y las madrileñas se enfrentaron en dos ocasiones, por lo que se conocen bastante bien. En la plantilla estudiantil destacan en el juego interior la alemana Frieda Buhner y la nigeriana Nneka Ezeigbo. En los puestos exteriores, la internacional española Juana Camilión y la base serbia Aleksandra Stanacev son la principal amenaza.

El entrenador del Hozono Global Jairis, Bernat Canut, aseguró que el Estudiantes «es un equipo con la identidad de su entrenador, Antonio Pernas, que juega a muchas posesiones, corre mucho y que tiene jugadoras que abren muy bien el campo y tiran de fuera».

Sobre su equipo, el catalán destacó que «desafortunadamente Kendra va a estar unas semanas fuera, y es una jugadora ya había calado en el grupo y que nos estaba dando cosas que no teníamos». Por su parte, Lou López Sénéchal «ha podido superar sus problemas musculares con mucha hidratación y descanso».