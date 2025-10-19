Liga F
El Hozono Jairis, sin Cherry pero con Lou López, recibe en Alcantarilla al Estudiantes
El equipo murciano busca la segunda victoria de la temporada en la Liga Femenina Endesa
El Hozono Global Jairis recibe hoy en el Fausto Vicent (11:00 horas, Teledeporte) al Movistar Estudiantes sin Kendra Chery, que cayó lesionada el pasado miércoles en el partido de le EuoCup en una rodilla y que estará de baja varias semanas, pero con Lou López-Sénéchal, quien se ha recuperado de los calambres que sufrió en la recta final del choque.
Después de lograr en Las Palmas ante el Gran Canaria el primer triunfo en la Liga Femenina Endesa, las de Bernat Canut tienen el segundo enfrentamiento en casa, esta vez ante un rival, el Movistar Estudiantes, que aún no conoce la victoria pero que cayó de forma ajustada ante Lointek Gernika y Joventut Badalona. Las estudiantiles llegan con las bajas de la alcantarillera Isa Latorre, que está recuperándose de la artroscopia de su rodilla izquierda, y de Kristina Topuzovic, lesionada de su rodilla derecha.
Durante la pretemporada, las alcantarilleras y las madrileñas se enfrentaron en dos ocasiones, por lo que se conocen bastante bien. En la plantilla estudiantil destacan en el juego interior la alemana Frieda Buhner y la nigeriana Nneka Ezeigbo. En los puestos exteriores, la internacional española Juana Camilión y la base serbia Aleksandra Stanacev son la principal amenaza.
El entrenador del Hozono Global Jairis, Bernat Canut, aseguró que el Estudiantes «es un equipo con la identidad de su entrenador, Antonio Pernas, que juega a muchas posesiones, corre mucho y que tiene jugadoras que abren muy bien el campo y tiran de fuera».
Sobre su equipo, el catalán destacó que «desafortunadamente Kendra va a estar unas semanas fuera, y es una jugadora ya había calado en el grupo y que nos estaba dando cosas que no teníamos». Por su parte, Lou López Sénéchal «ha podido superar sus problemas musculares con mucha hidratación y descanso».
- Yolanda avala el fraude
- Una empresa murciana realiza el transporte industrial para la construcción de una central nuclear en India
- El tranvía de Murcia añadirá cinco paradas y pasará por el Puente Viejo
- Imputado el jefe de la Policía Local de Molina de Segura por supuestas irregularidades en la retirada de vehículos por la grúa
- Primer visto bueno a la Torre Norte de Murcia para acoger 120 pisos
- ¿Qué cambios supone la ampliación del tranvía de Murcia?
- Investigado por acosar sexualmente a su empleada del hogar en Águilas: 'Vamos a echar un polvo, no seas tonta
- Pega una paliza a su mujer en San Javier porque se dejó abierta una puerta de la casa