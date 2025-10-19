El Hozono Global Jairis logra una victoria de carácter

Ya lo decía John ‘Hannibal’ Smith en el 'Equipo A': «Me encantan que los planes salgan bien» y eso debió pensar Bernat Canut tras la buena película que protagonizaron las chicas de negro. Y es que fue un partido casi de cine, maravilloso, como ese final de Lost in Traslation, como esa ‘peli’ de sobremesa en la que la persona que quieres aparece un jueves al amanecer y te abraza por la espalda, mientras te mira a los ojos y te dice «te quiero», «volvamos a intentarlo». Todo de dulce, todo muy ‘palomitero’.

Empezó el Hozono Global Jairis muy enrabietado, entró como Gerónimo de Laven frente a un Estudiantes que también venía de pasar malos momentos. Ya en la segunda canasta en juego, un triple de Ayuso, puso sobre las tablas del Fausto Vicent que la sesión matinal del Jairis se iba a centrar en buscar el lado bueno de las cosas. Así, la base salió las pinturas de guerra, pero bien secundada de Alarcón persiguiendo a Camilion y Cvitkovic, dificultando los movimientos de Etxarri. Los primeros 23 puntos en un 9/15 en tiros de campo con los finalizó el primer acto dejaron un buen sabor de boca a los espectadores del Jaris. Solo el rabote defensivo era el único punto de fuga de las de Alcantarilla (23-13).

Pero las películas en baloncesto duran 40 minutos, a veces un poco más, la salida de Buhner provocó un giro de guion en un partido que iba de cine. Tras un triple de Walker, el Jairis se quedó atorado el punto 26, las colegiales provocaron un fallo de racord y endosaron un 2-9 de parcial (28-22). Desde la dirección cortaron la escena y, en el tiempo muerto, repasaron de nuevo el guion del partido. Ayuso volvió a erigirse en la indomable base que dirigió el juego de las suyas.

La victoria del Hozono Jairis frente al Movistar Estudiantes, en imágenes / Israel Sánchez

Bien apoyada por Mataix y Prieto comenzaron a suministrar bolas a las interiores y bien Vonleh o bien Walker devolvieron la cinta al libreto original. Desde atrás, las marcas individuales funcionaron y aunque las colegialas hacían muchos tiros, la mayoría eran incómodos para las madrileñas por lo que las cosas volvieron a empezar con un +10 al descanso (34-24).

La victoria del Hozono Jairis frente al Movistar Estudiantes, en imágenes / Israel Sánchez

Intentó Estudiantes convertir el tercer cuarto en una suerte de jaula de grillos, jugando a confundir al Jairis con Camilión de base, con Buhner de 3 o poniendo a sus dos jugadoras más altas a la misma vez. Pero el Jairis no estaba por la labor por meterse dentro del laberinto que planteó Estudiantes. Todo lo contrario, Massey apareció en este periodo y fue esa tercera jugadora que apareció para esclarecer la trampa que trató de montar un Estudiantes que lo veía cada vez como lo imposible.

En la última escena, Jairis quiso jugar al “hombre tranquilo” no tener problemas excesivos en un guion que iba de cine. Un triple de Ayuso puso la máxima ventaja del partido +16 (61-45) y casi fue el final de los días del partido. Desde ese momento, entró en una dinámica de intercambio de canastas siempre favorables a un Jairis. Y es que hoy las chicas de negro se reivindicaron manifestaron una actitud más agrupada y en las que muchas figuras sumaron, quizá no tanto en anotación, pero si en los otros números ocultos que no se ven pero que son igual de importantes que las estadísticas.

Al final, y como toda buena película, un buen arranque enganchó las decanas a la victoria. Un triunfo que significa el pico de energía y confianza necesarias para afrontar el choque del miércoles frente al Lublin de Laura Gil (miércoles, 20:30 horas) donde las decanas se juegan el pellejo en la Eurocup. n