Fútbol
Drenthe, ingresado por un derrame cerebral
El exjugador del Real Madrid, de 38 años, sufrió el viernes el percance y su familia pide "tranquilidad y privacidad"
Redacción
Royston Drenthe, exjugador de equipos como Feyenoord, Real Madrid, Hércules o Racing Murcia, se encuentra ingresado tras sufrir el viernes un derrame cerebral, según informó en las redes sociales el grupo de exprofesionales del FC de Rebellen, del que forma parte el neerlandés.
Según el comunicado del colectivo, su familia "pide tranquilidad y privacidad durante este periodo para que puedan brindarle el apoyo que necesita para su recuperación" y añade que "está bien atendido y en buenas manos".
El Europeo de 2007
Drenthe, de 38 años, tuvo una irrupción estelar en el Feyenoord y su gran actuación en el Europeo juvenil de 2007, en el que logró el título, le permitió llegar al Real Madrid, en el que no pudo triunfar.
Tras su paso por el club blanco llevó a cabo una carrera sin éxito en el Hércules, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas, Sparta Rotterdam, Kozakken y Racing Murcia.
- Yolanda avala el fraude
- Una empresa murciana realiza el transporte industrial para la construcción de una central nuclear en India
- Imputado el jefe de la Policía Local de Molina de Segura por supuestas irregularidades en la retirada de vehículos por la grúa
- ¿Qué cambios supone la ampliación del tranvía de Murcia?
- Pega una paliza a su mujer en San Javier porque se dejó abierta una puerta de la casa
- El tranvía de Murcia añadirá cinco paradas y pasará por el Puente Viejo
- Rescatan a una niña encerrada en un coche en el parking de un restaurante en Archena
- Este 'mercadillo' de Navidad se hace en Murcia, aunque podría ser Viena o Budapest perfectamente: tiene más de 4 décadas de historia