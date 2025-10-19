Consulta las previas de los equipos murcianos en Segunda RFEF

Segunda jornada consecutiva que la Deportiva Minera ejercerá de local en liga. Tras el meritorio empate ante el Recreativo de Huelva, el fútbol regresa este domingo a las 12:00 (televisado por Webdirecto.com ) al Ángel Celdrán. Durante décadas, este partido ha sido uno de los más esperados en la comarca del Campo de Cartagena: el derbi minero entre la Deportiva Minera y La Unión. Sin embargo, en esta ocasión el duelo llega envuelto en una atmósfera radicalmente diferente, marcada por la polémica del frustrado traslado del club unionense a Málaga y su asentamiento provisional en Totana. La pregunta, inevitable, sobrevuela el ambiente: ¿sigue siendo realmente un derbi? La sensación es que no.

Más allá del debate identitario, ambos equipos llegan al choque con realidades deportivas muy parecidas, ya que están asentados en la parte noble de la clasificación y transmitiendo muy buenas sensaciones.

La Deportiva Minera ha firmado un notable inicio de temporada. Con 11 puntos en seis jornadas (tres victorias, dos empates y una derrota), el conjunto dirigido por Checa se ha ganado el respeto de la categoría a base de orden, intensidad y una propuesta ofensiva valiente y de un ritmo electrizante. El equipo ha marcado 13 goles y solo ha encajado siete, cifras que lo colocan entre los más efectivos del grupo. Futbolistas como Omar Perdomo y Rubén Mesa están siendo determinantes en la faceta ofensiva y el equipo en general no le tiene miedo a ningún rival.

La Unión Atlético, por su parte, está yendo a más con el paso de las jornadas. Tuvo un inicio dubitativo en las dos primeras fechas, pero el equipo se ha asentado y está logrando triunfos muy meritorios como la importante victoria por 3-1 ante el Linares Deportivo. José Miguel Campos, un técnico experimentado en la categoría, ya está consiguiendo que este equipo se parezca en la faceta defensiva al que el curso pasado se quedó a las puertas del ascenso.

El encuentro es muy importante, pero sin la connotación tan bonita que siempre han tenido los derbis. Ahora el choque puede resultar decisivo sencillamente porque se enfrentan dos rivales directos que pelean por el mismo objetivo, que es el ascenso de categoría o al menos disputar los play offs en el mes de mayo. No hay rivalidad ni se espera a nadie de La Unión, aunque los jugadores saltarán al verde con el escudo del equipo, porque la realidad es que ya no hay identificación de este equipo con la localidad minera.

El UCAM, a por otro chute de confianza

Cuando las cosas salen bien, la semana se ve de distinto color. Eso le ha pasado al UCAM Murcia, después de lograr el triunfo la semana pasada ante el Xerez Deportivo en la Condomina. Hoy tiene una nueva oportunidad para demostrar que la flechita sigue para arriba, intentando conseguir el triunfo ante el Almería B. El encuentro se podrá seguir a partir de las 12:00 horas.

“Cuando hay victoria, el domingo todo es más fácil. Se ha conseguido reforzar la confianza que nos faltaba en los últimos metros, gracias a la victoria ante el Xerez, y esperemos que eso nos sirva para sumar el segundo triunfo consecutivo en Almería”, mencionó el técnico del UCAM Murcia, Germán Crespo.

Para el encuentro de hoy, el técnico cordobés contará con todos sus efectivos. Saltará con Ackermann bajo palos, línea defensiva formada por José Ruíz y Yeremy en los laterales y Javi Ramírez y Fer Román en el centro. En el mediocampo, Urcelay, Juanma Bravo estarán en el doble pivote, y Soto en la mediapunta. Arriba, Alvarito y Ale Marín correrán las bandas, y Julito será la referencia ofensiva.

El filial del Almería, rival del UCAM Murcia hoy, llega al choque en horas muy bajas. Los de Alberto Lasarte tan solo han ganado un partido, y arrastran una racha de 4 derrotas consecutivas. Momentos complicados los que se están viviendo en el filial almeriense, y esperan revertir la situación hoy frente a los universitarios.

Los de Germán Crespo no pueden confiarse, a pesar del desafortunado momento de su rival, ya que en cualquier momento pueden recibir la sorpresa. El UCAM Murcia no deberá perderle el respeto al rival y hacer un partido serio para sellar su segunda victoria consecutiva de la temporada.

Un Lorca con bajas visita un campo complicado

Esta mañana a las doce, el Linares y el Lorca Deportiva van a jugar el partido correspondiente a la jornada siete en el grupo IV de Segunda División B. El equipo lorquino es tercero por la cola con solo tres puntos a los mismos de la permanencia. Llega a este partido tras empatar con el Extremadura. No conoce la victoria. El Linares es octavo con nueve puntos. Viene de perder ante La Unión.

Los lorquinos visitan uno de los campos más complicados de la categoría con la intención de sumar el primer triunfo que les saque un poco de la tristeza. Pensar en un empate no seria mal resultado pero las urgencias invitan al Lorca Deportiva a sumar de tres en tres.

El técnico Sebas López tiene problemas de convocatoria ya que no podrá contar con cuatro jugadores, todos lesionados. Sebas achaca esas lesiones por los entrenamientos continuados en césped artificial.

Hoy no estarán en Linares, Alex Peque, Carrasco, Spinman y Juan Hérnandez. Este último con una rotura en el esquiotibial de su pierna derecha lo que le tendrá apartado entre tres y cuatro semanas.

El portero, Ernestas, el mejor jugador del Lorca en lo que va a de temporada, se enfrenta a su ex equipo.

Un posible once estaría compuesto por, Ernestas, Soler, Fromsa, Tafalla, Morros, Sergi, Willy, Escobar, Acevedo, Alvaro Martínez y Naranjo.

El colegiado madrileño García Padilla será el encargado de dirigir el partido.

El Águilas, ante tres partidos como visitante

Esta tarde a las seis en el Estadio de Chapín arranca el Águilas FC una serie de tres partidos como visitante, el primero ante el Xerez Deportivo, un equipo que no ha arrancado bien la temporada. Además de estar en posiciones de descenso, es junto al At. Malagueño el que más goles encaja del grupo IV. A pesar de estas circunstancias, el entrenador costero no se fía de rival: "Es un rival con buen trato de balón, capaz de generar muchas ocasiones y con futbolistas de calidad en el último tercio”. Por lo que espera que su Águilas, sea un equipo "competitivo y mantener la atención en cada encuentro".

Para la cita el entrenador costero no puede contar con Seth Vega, Kevin Manzano y Antonio Sánchez, quienes estan lesionados y no han viajado. Además, el preparador costero está pendiente de las evoluciones de Javi Pedrosa y Christian Martínez.

Pese a estas incidencias, no se espera que Adrián Hernández haga muchas variaciones en el equipo inicial, en donde Salcedo continuará en la portería; Johan Terranova y Ángel López en los laterales, con Uri y Ebuka en el centro de la zaga; Mario Abenza y Keita volverán a repetir en el doble pivote. Las dudas llegan en la banda derecha, puesto que si no están disponibles Pedrosa y Mazano, sería el Coreano Park quien se posicionaría en ella. En la izquierda estará Pipo, quedando de enganche Mateo Enriquez, quien volvería a ser titular después de marcar la pasada jornada. Chris Martínez sería la referencia en ataque.