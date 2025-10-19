Chris Martínez mete al Águilas FC en play-off

Guardó su mejor fútbol para la segunda parte el Águilas FC; después de una primera entrega más que discreta, fue en la segunda parte y con la entrada de Mateo Enríquez y Chris Martínez quien logró el empate, dando los costeros a una imagen de equipo ganador y competitivo, sobre todo en la primera media hora de una cita que pudo incluso lograr la victoria en las ocasiones en los últimos minutos del goleador Chris Martínez.

La primera parte apenas tuvo historia, con dos equipos que se dedicaron a contener al rival, sin apenas crear ocasiones de gol, tan solo un centro lateral del local Juanjo Mateo que se paseó delante de la portería sin encontrar rematador. Contener al rival en la medular, dejándolo jugar en su propio terreno de juego, era el argumento de los dos equipos; cuando tanto los costeros como los locales entraban en terreno rival, se les hacía imposible llegar a las áreas. A los costeros, cuando se supera el cuarto de hora, les llegó el primer contratiempo: se lesionaba el lateral derecho Johan Terranova, lo que obligaba al Adrián Ruiz, segundo de Adrián Hernández, a retocar el equipo con la entrada de Aitor y pasando José Más al lateral. Un movimiento que apenas cambiaba la fórmula para afrontar el partido.

Cuando se superó la media hora, llegaron los mejores minutos de los costeros. Javi Soto llevaba el balón a la frontal, sirviendo a Keita, que lanzaba para estrellar el esférico en un contrario, rechace que llegaba a Fer Martínez, quien de nuevo buscaba la portería; en esta ocasión fue el central Morante quien despejó a córner. Uri también dispuso de una oportunidad para adelantar a los costeros, con un lanzamiento desde la frontal que obligó al portero Bloch a tocar el balón lo justo para que saliera por encima del larguero. Quienes no fallaron fueron los locales en la única ocasión que dispusieron; en el saque de un córner, Salcedo despejaba un remate de Dieste, balón que quedaba para Beny, quien adelantaba a los de Xerez, llegando al descanso con la mínima ventaja.

Johan Terranova persigue a Beny / Prensa Xerez Deportivo

La segunda parte, con las entradas al partido de Mateo Enríquez y Chris Martínez, provocó otra imagen de los costeros y dio resultados. A los ocho minutos de la reanudación, Chris Martínez, tras un robo de balón en la medular, llegó a la frontal del área para batir por bajo a Bloch y empatar la cita. Los visitantes eran superiores a Xerez Dpvo, llegando al área local y creando ocasiones. Pipo lanzaba desde la frontal para que Bloch, con un paradón, evitara que el balón entrara por la escuadra. Uri también pudo conseguir el gol con un remate de cabeza que no encontró portería. Llegaban los de Adrián Hernández al área local más que los locales, a pesar de transformarse en un partido abierto con menos respeto y menos marcas a los rivales.

Las aproximaciones de los locales eran a balón parado, faltas laterales, que saludaban bien los costeros, que entraban al último cuarto de hora defendiéndose bien y buscando el balón largo para llegar al área de Bloch. En un robo de balón de Chris Martínez en el centro del campo para llegar a la frontal del área y lanzar a puerta, encontrándose en el lanzamiento con un defensor que despejó a córner. Chris tuvo la última ocasión para lograr la victoria, solo ante Bloch, quien le arrebataba el balón, para finalizar con un empate que mete al Águilas FC en posiciones de play-off.