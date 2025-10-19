El Cartagena recoge la recompensa del trabajo coral

El FC Cartagena está firmando un arranque de temporada que roza la excelencia. Con 15 puntos en las ocho primeras jornadas, los últimos tres sumados el viernes ante el Algeciras (2-0), el conjunto albinegro se ha instalado en la parte alta de la clasificación y, lo más importante, transmite la sensación de que su posición no es fruto de la casualidad. Tras un curso anterior desastroso, el cuadro de Javi Rey ha resurgido con una solidez que nadie imaginaba y que está sorprendiendo positivamente. En un fútbol donde la dependencia individual suele marcar la diferencia, el Cartagena ha encontrado su fortaleza precisamente en lo contrario. Nadie echará de menos si en el siguiente partido un jugador no puede estar por sanción o lesión; el poder del colectivo está muy por encima de los nombres.

El proyecto que muchos miraban con escepticismo en verano ha madurado muy rápido. La mano de Javi Rey se percibe en el verde. El equipo sabe a lo que juega, domina los tiempos, se adapta a los rivales, tal vez en exceso cuando actúa de visitante, y es el punto negativo del inicio, y sobre todo muestra autoridad en casa. No solo gana, sino que lo hace transmitiendo una seguridad que no es habitual. Su estadio se ha convertido en un fortín donde los partidos parecen bajo control desde el primer minuto. Se juega a lo que quiere Javi Rey.

El ejemplo más claro de que nadie es intocable es la portería. Lucho García comenzó la temporada como titular, pero tras cinco jornadas cedió su sitio a Iván Martínez en una decisión que el primer día parecía más un premio a este jugador que otra cosa. Desde entonces, tres partidos, tres porterías a cero y la sensación de una fiabilidad absoluta. El soriano ha respondido con actuaciones solventes y ha justificado la sorprendente decisión del técnico. Pero si algo ha demostrado Javi Rey es que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. Nadie puede relajarse y es un hecho que el portero cafetero, antes o después, volverá a tener una oportunidad, pero ya sí que es cierto que Iván Martínez ha dado un paso adelante muy interesante.

Una imagen del partido entre el Cartagena y el Algeciras / Iván Urquízar

En los laterales, la competencia también ha elevado el nivel. Marc Jurado parece haber adelantado a Dani Perejón en el carril derecho, pero el que ahora no juega, ha demostrado cumplir cuando está. El catalán hizo un partidazo ante el Algeciras y se ha asentado de titular, pero volverán las rotaciones, se da por hecho. En la izquierda, Nacho Martínez era un seguro y está cumpliendo las expectativas. Nil Jiménez jugará menos este curso, pero ya ha tenido la confianza del entrenador para saber que cuando le toque, cuenta con la confianza de su técnico y de sus compañeros.

En Murcia se frotan los ojos con lo que se está viendo de Pablo Larrea que, acompañado de un Álex Fidalgo que parece que lleva toda la vida en el Cartagena, volvió a demostrar que se compenetran muy bien y que están formando una dupla que puede recordarse durante mucho tiempo.

Arriba, quizá el brillo fue menor en el último encuentro, pero tampoco hizo falta. No aparecieron como otros días Kevin Sánchez o Chiki, pero no hubo problema porque otros asumieron el protagonismo.

El césped, la nota negativa

El único punto negro está fuera del tema deportivo. El césped del Cartagonova preocupa. El terreno presenta numerosas zonas deterioradas y un aspecto cada vez más irregular. El club es consciente del problema y todo apunta a que el cambio de la superficie será inevitable en las próximas semanas, ya que el tapete actual no ofrece las condiciones adecuadas. No puede ser que el mismo campo donde el equipo se está mostrando inexpugnable sea un problema.