Carpe regresa al podio y Quiles se asegura el ‘rookie del año’

El murciano Álvaro Carpe regresó al podio del Mundial de Moto3 en el Gran Premio de Australia, donde rompió racha de siete carreras sin estar con los mejores de la categoría. El piloto de El Esparragal acabó tercero liderando un grupo donde también estaba Máximo Quiles, quien concluyó quinto y se queda a solo tres puntos de Ángel Piqueras, segundo en la clasificación general.

Carpe arrancó bien su primer año en el campeonato. Fue segundo en la carrera inaugural en Tailandia. Después fue cuarto en Francia y Gran Bretaña, para cazar a continuación un tercer puesto en Aragón y un segundo en Italia tras Quiles en el doblete murciano de la categoría pequeña.

Pero justo antes del descanso del verano y tras el regreso del mismo, esa regularidad que le llevó a estar en el tercer puesto de la general se esfumó. El piloto del Team Ajo entró en una espiral de desconfianza.

Ni en entrenamientos ni en carrera se le veía cómodo, navegando siempre lejos de ese pelotón de cabeza que se forma en todas las carreras de esa montaña rusa que es Moto3. Tocó fondo en Japón con un decimocuarto puesto y en Indonesia abandonó. Pero en Australia, ya desde la jornada del viernes, algo cambió. Lo confirmó el sábado y en carrera, por fin, volvió a subir al podio, contribuyendo también a que el Team Ajo gane el título de equipos.

“Estoy muy contento de haber conseguido este título por equipos junto a mi compañero José Antonio Rueda. Para mí es un sueño formar parte de esta familia, y poder cerrar mi año de debut en el Campeonato Mundial con este premio. Además, lo conseguimos en Australia, un circuito que me encantó desde el primer día, y donde finalmente volvimos al podio después de mucho trabajo, así que es aún más especial para mí. Quiero agradecer a todo el equipo de Red Bull KTM Ajo la confianza y cercanía que me han demostrado desde el principio, y a mi compañero de equipo la ayuda que me ha brindado siempre que la he necesitado. He aprendido mucho de él y de todos los miembros del equipo. Esto, sin duda, me motiva a hacerlo aún mejor el año que viene”, dijo el joven de 18 años de edad.

Quiles, rookie del año

Máximo Quiles, en una carrera donde llegó a comandar el grupo tras escaparse Rueda y Joel Kelso. Al final se tuvo que conformar con la quinta plaza después de verse superado en la última vuelta por su compañero de equipo Joel Esteban. "Ha sido una carrera muy difícil. No he tenido buenas sensaciones desde la primera vuelta con el neumático duro. Pensábamos que esta opción funcionaría mejor al final de la carrera, pero no se ha notado tanto. Lo he hecho lo mejor que he podido, teniendo en cuenta que no he podido dar muchas vueltas en este circuito. Había que pilotar muy suave en las curvas rápidas porque me podía caer en cualquier momento, pero hemos estado muy cerca del podio. Seguiremos aprendiendo para quitarnos esta espinita en Malasia", explicó el murciano, que cada carrera que pasa tiene más cerca alcanzar el segundo puesto de la general que ya tiene a solo tres puntos.