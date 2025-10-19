Augusto Lezcano repite triunfo en la Subida Bahía de Portmán
La Escudería Carthago es la protagonista al dominar las dos primeras plazas del podio
Gaspar Zamora
El piloto de la Escudería Carthago, Augusto Lezcano, con su Norma F20FC, repitió triunfo en la Subida Bahía de Portmán, sobre un trazado de 4,1 kilómetros, con salida en Portmán y meta en el cruce de El Gorguel. El ganador, cuyo equipo es organizador del evento junto al ayuntamiento de La Unión, paró el crono en 1:42.679. Fue un gran día para la Escudería Carthago, ya que Antonio Antonio Llamusí, con su NOVA NP03, fue segundo con un tiempo de 1:48.913.
En carrozados, la victoria final fue para Miguel Ángel Clemente de la Escudería del Mármol, quien se impuso al volante de un Porsche 911 GT3 CUP. Por su parte, en Car-Cross, Salvador Merlos, del AC Zarcilla de Ramos, fue el que se llevó el triunfo. Esta séptima edición ha sido la tercera prueba del Campeonato de Montaña de la Región de Murcia.
