El Yeclano trata de desterrar los fantasmas lejos de su estadio

Esta tarde a las 19:30 (televisado por WebDirecto.com) se inicia la séptima jornada en el grupo IV de Segunda Federación con el duelo entre dos conjuntos cuyo objetivo es estar en la parte alta de tabla, Estepona y Yeclano Deportivo, pero que no han comenzado la competición liguera con la regularidad necesaria.

El cuadro del Altiplano pisará el verde del Francisco Muñoz Pérez con la confianza que le dio el triunfo frente al 1-0 frente al Puente Genil. El conjunto azulgrana hizo un buen partido en líneas generales y se llevó la victoria de manera merecida. Estos tres puntos reafirmaron una idea que se lleva viendo desde la primera jornada de liga y es que el equipo dirigido por Iván Martínez es fiable de local, aunque este último choque se jugara en Fortuna, y sufre mucho como visitante.

En Estepona tendrá la cuarta oportunidad de intentar sumar puntos en territorio rival y, de momento, el balance es el peor posible, ya que no ha conseguido sumar todavía. Tres encuentros y tres derrotas y una sensación de que el equipo se muestra más timorato e indeciso que cuando actúa como local.

Enfrente está un conjunto que está intentando levantar el vuelo. Con Xavi Molist de entrenador, el cuadro esteponero venció por 0-3 al Atlético Malagueño en un derbi regional y pudo salir de la zona roja de la clasificación. Ahora mismo ocupa la undécima posición, un puesto por encima del Yeclano Deportivo, y la sensación en ambas escuadras es la misma: sumar de tres para no caer a puestos de descenso.

Si el Yeclano Deportivo de visitante es un desastre (0 de 9), su rival como local no está mucho mejor. Solo ha sumado un punto, en el empate a un gol de la primera jornada ante el Linares. Posteriormente, ha caído en su feudo frente al Recreativo (0-1) y al Real Jaén (1-2).

Partido, por lo tanto, crucial para ambos equipos. Por necesidad clasificatoria, para romper una mala racha y para ganar en confianza de cara a las siguientes semanas de competición.