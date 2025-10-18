Víctor Requena y Pilar Arias ganan la 10K Puerto de Cartagena

La 10K Puerto de Cartagena celebró su décima edición con una alta participación y los triunfos de Víctor Requena Aznar y Pilar Arias Nieto. Dentro de una jornada festiva, con carreras también para menores, y un recorrido espectacular por la costa cartagenera, Requena se impuso en solitario con un tiempo de 32:11, siendo segundo Abraham García (32:47), y tercero, Juan Ramón García Gen (32:57). En mujeres, la atleta del Infinity Móstoles, con 38:33, fue la primera en levantar la cinta, siendo segunda Mercedes Velasco (38:51), y completando el podio Llanos García (39:58).

En la prueba de 5K, Pedro José Segura (17:07) ganó por delante de Juan Carlos García (17:47) y José Martínez (18:04). Y en mujeres, la más veloz fue Raquel Muñoz (21:27), con Isabel Mendoza segunda (21:37), y Mari Carmen Pérez (21:55), tercera.