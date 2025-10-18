Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Víctor Requena y Pilar Arias ganan la 10K Puerto de Cartagena

La prueba cumple su décimo aniversario

Carrera 10k Puerto de Cartagena 2025

Carrera 10k Puerto de Cartagena 2025

Carrera 10k Puerto de Cartagena 2025 / Iván J. Urquízar

Dioni García

Dioni García

La 10K Puerto de Cartagena celebró su décima edición con una alta participación y los triunfos de Víctor Requena Aznar y Pilar Arias Nieto. Dentro de una jornada festiva, con carreras también para menores, y un recorrido espectacular por la costa cartagenera, Requena se impuso en solitario con un tiempo de 32:11, siendo segundo Abraham García (32:47), y tercero, Juan Ramón García Gen (32:57). En mujeres, la atleta del Infinity Móstoles, con 38:33, fue la primera en levantar la cinta, siendo segunda Mercedes Velasco (38:51), y completando el podio Llanos García (39:58).

En la prueba de 5K, Pedro José Segura (17:07) ganó por delante de Juan Carlos García (17:47) y José Martínez (18:04). Y en mujeres, la más veloz fue Raquel Muñoz (21:27), con Isabel Mendoza segunda (21:37), y Mari Carmen Pérez (21:55), tercera.

