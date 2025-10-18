El programa ‘Fútbol Inclusivo’ llegará a 25 centros en su estreno

Un convertido de colaboración firmado entre la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y la Consejería de Educación y Formación Profesional va a permitir que alumnos de veinticinco centros escolares participar en el programa de ‘Fútbol Inclusivo’, destinado a la integración escolar y social de alumnos con necesidades educativas especiales.

El fútbol inclusivo es una modalidad deportiva cuyo objetivo es conseguir que todos los alumnos, independientemente de su condición o capacidad, puedan participar de una actividad física común. Doce centros públicos de Infantil y Primaria, seis concertados de Infantil y Primaria, dos de educación especial y cinco públicos de Secundaria serán los que participantes, según anunciaron ayer José Miguel Monje Carrillo, presidente de la Federación, y el consejero de Educación, Víctor Marín.

El programa se desarrollará en varios niveles. El primer curso es el inicial, de sensibilización al alumnado sobre esta modalidad de fútbol y desarrollo curricular en el área de Educación Física para la enseñanza de la nueva modalidad en el centro. En el segundo, de nivel intermedio, el alumnado participará en actividades de fútbol inclusivo. Y en el tercero, de nivel avanzado, se consolidará la modalidad con entrenamientos y participación conjunta de todo el alumnado.