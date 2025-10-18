Pedro Luis Ripoll: "El Premio Nacional del Deporte es la culminación de una saga familiar de médicos"

¿Sorprendido por la concesión del Premio Nacional del Deporte?

Sí, sorprendido porque es un premio que supone una máxima distinción en el mundo del deporte. Me enteré en el AVE porque me hizo una llamada mi amigo Antonio Panadero, de Antena 3, y la verdad es que me costó un rato hacerme a la idea.

Ha recibido muchos premios a lo largo de su carrera, ¿pero este es especial?

Sin duda porque es un premio que se entrega en presencia del Rey y eso, para mí, tiene un significado especial. Y el significado principal es que es la culminación de una saga familiar de médicos que comenzó en 1897 con mi bisabuelo, que pasó a mi abuelo, mi padre, mis tíos y después yo. Cada uno hemos ido subiendo un pequeño escalón para poder tener una institución como la que tenemos, con una cátedra en Madrid en la CEU y diez clínicas repartidas en distintos países.

¿Y con tanto trabajo le queda tiempo para algo más?

Sí que me queda tiempo. Me queda tiempo para estar con mi familia, con mis perros y también para leer cinco periódicos al día y algún libro. Por cierto, ahora estoy leyendo Se acabó el recreo y lo recomiendo.

Desde que le conozco hace ya unos treinta años siempre le he visto acompañado de un libro.

Es que a mí me viene de familia lo de leer y veo con tristeza que hoy en día incluso se presume de no leer, y a mí, respetando a todo el mundo, me parece empobrecedor. Leer no te hace mejor, pero si leyera más la gente, le haría mejores personas. Hay que mirar para dentro, como dicen.

¿Lo considera un premio personal o colectivo?

Nosotros formamos una institución, Ripoll y de Prado Sport Clinic-FIFA Medical Center of Excelence, y yo recibiré el premio en nombre de una institución que, por ejemplo, abre en Dubai un hospital en colaboración con la Clínica Rise dedicado a la cirugía ortopédica. Es un proyecto en el que estamos volcados, como también hemos iniciado actividad en Gibraltar y Marruecos.

Pedro Luis Ripoll, en una imagen de archivo / Marta Pérez/Efe

¿Se les ha quedado pequeña España?

Bueno, a mí me viene grande hasta mi pueblo, que es Jumilla, pero soy una pieza de esta institución y desempeño un papel que intento llevar a cabo lo mejor posible, con la mayor humildad posible. Yo tengo una cosa buena, que es el fútbol, y lo tengo siempre muy presente. Y recuerdo en estos momentos una frase de Simeone el día después de meterle cinco al Real Madrid. Le preguntaron sobre ello y él respondió que eso fue ayer. El premio fue ayer y hoy ya estamos operando a nuestros pacientes.

Ha operado a decenas de futbolistas de renombre. ¿Sigue interviniendo a cualquier paciente?

Por supuesto. Nuestra institución no solo se dedica al deporte, se dedica a la cirugía ortopédica y tenemos a los mejores especialistas. Y cuando los pacientes están encima de la mesa del quirófano, todos son iguales.

¿Ha pensado en la jubilación?

Bueno, yo estuve jubilado de joven, pero bien jubilado (risas). A mí me ha tocado trabajar en los últimos veinte años, me ha tocado recibir un legado que data de 1897, del primer médico de mi familia, y mi obligación es transmitir ese legado. Pero no solo a mi hijo, sino a otros médicos.

¿Cuántos doctores trabajan para su institución?

Treinta médicos trabajando en diez clínicas repartidas por toda España, Gibraltar, Dubai y pronto llegamos a Marruecos, donde tenemos ya firmados todos los proyectos.

¿Y se puede llegar a tanto?

Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer las cosas con tranquilidad y orden. Lo mejor que tengo es la gente que trabaja para la institución, donde cada uno soporta el peso que tiene que soportar, y entre todos se hacen las cosas con cierta facilidad.

El mejor jefe es el que sabe rodearse de gente cualificada.

Pero es que yo no me considero jefe, me considero que hago un papel dentro de la empresa y tengo unas responsabilidades que, sin duda, pesan. Tengo una responsabilidad con esta generación, como mi padre la tuvo en la anterior, y los que vengan en la siguiente la tendrán que asumir. Mi obligación es ponérselo lo más fácil posible a los que viene y para ello hago todo lo que puedo.

