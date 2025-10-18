El Mallorca remonta al Sevilla y le da un baño de realidad

Diez minutos de inspiración mediado en el segundo tiempo, en los que Muriqi y un doblete de Mateo Joseph remontaron el gol del local Vargas en el primer tiempo, le han servido al Mallorca para lograr a costa del Sevilla su primera victoria como visitante del curso y abandonar el farolillo rojo.

La lesión muscular de Azpilicueta prácticamente en la primera acción del encuentro provocó una especie de parálisis en los dos contendientes, que dejaron pasar los quince primeros minutos sin apenas acercarse al área rival y alternando errores en la circulación de la pelota.

Recién superado el cuarto de hora, Carmona irrumpió por el costado derecho, se deshizo de Mateu Jaume con un autopase y centró al segundo palo, donde Maffeo pifió el despeje en su intento de desviar con la coronilla para alegría de Rubén Vargas quien, solo, fusiló a Leo Román desde cerca tras controlar con el pecho.

Otros dos errores groseros de Valjent y Samu Costa regalaron a los sevillistas claras ocasiones para doblar la renta en la primera parte, que terminó sin que los baleares generasen más peligro que el llevado por Jan Virgili en un contragolpe por la izquierda que resolvió con un tiro flojo tras galopar sesenta metros.

Antes de cumplirse un minuto del segundo periodo, Virgili le robó un balón en el borde del área a Ramón Martínez y cruzó su remate con el pie izquierdo para que Odysseas se luciese por partida doble, pues detuvo el tiro del extremo y reaccionó velozmente desde el suelo para impedir que Muriqi remachase.

El colista era otro al regreso de los vestuarios gracias a la presión de sus jugadores más adelantados, que asfixiaba la salida de los locales como ocurrió en la acción del empate, una emboscada en la que cayó Suazo y permitió que Virgili habilitase a Muriqi, que marcó de fuerte zurdazo.

La triple sustitución del Almeyda, que sacó a tres atacantes, trajo un efecto contrario al deseado, pues Januzaj perdió un balón junto a la banda en su primera intervención y el angloespañol Mateo Joseph remató a placer el centro de Mojica desde la izquierda para certificar la remontada bermellona.

Con cadencia precisa, los mismo cinco minutos que transcurrieron entre los primeros goles visitantes pasaron antes de que Mateo Joseph certificase la victoria de su equipo al aprovechar un mal despeje de Marcao, que calculó mal su salto, y plantarse delante del portero para batirlo por bajo.

Esta victoria tranquilizará, a buen seguro, los ánimos en un Mallorca cuyo técnico, Jagoba Arrasate, llegó cuestionado a este jornada pero decantó el partido con sus cambios y baja a la tierra al Sevilla de Matías Almeyda, que se pregunta si la goleada de la pasada jornada al Barcelona fue apenas un espejismo.