El líder UCAM, ante el primer examen de altura del curso

Con la celebración de la tercera jornada de la ACB 2025-2026 comienzan las curvas para el UCAM Murcia CB. El calendario se endurece para los universitarios, líderes de la competición. Hoy (20:00 horas, DAZN) visitan a La Laguna Tenerife; el domingo 26 reciben al Baskonia; y el domingo 2 de noviembre juegan a domicilio contra el Barça. Tres pruebas de gran calibre para la plantilla de un Sito Alonso que considera que ha llegado el momento de demostrar que «podemos competir contra cualquiera. Tenemos que pensar que, haciendo nuestras cosas bien, podemos competir contra cualquiera y no tenemos que renunciar nunca a nada», indicó ayer en rueda de prensa.

El duelo de esta noche en el pabellón Santiago Martín de San Cristóbal de La Laguna enfrenta a dos equipos que están invictos en liga y que también vienen de ganar sus encuentros en competición europea. Por ello, el preparador del equipo de Murcia afirmó que «vamos con una ilusión tremenda para hacer un muy buen partido», y restó importancia a la polémica surgida la pasada temporada en el duelo que se disputó en el Palacio de los Deportes, por el que el club presentó un recurso que fue desestimado en los dos estamentos de la Federación Española de Baloncesto -Competición y Apelación- y que en la actualidad está en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). «Lo que pasó el año pasado ya está olvidado», dijo ayer.

El entrenador del La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, felicita a Bruno Fitipaldo tras la victoria de su equipo sobre el Joventut. / EFE

Continuidad en el Tenerife

«El Tenerife es uno de los rivales más incómodos, aunque en los últimos años hemos tenido duelos muy interesantes contra él. Es un equipo que lleva mostrando una identidad propia durante años, solvente y que no mueve mucho sus piezas. Saben lo que quieren y a lo que juegan y la edad de varios de sus jugadores no es un impedimento en absoluto. Hay pocos que reúnan una experiencia y un nivel táctico tan bueno como el suyo», indicó Sito Alonso sobre un rival que solo ha hecho tres fichajes, el escolta Wesley Van Beck, y los aleros Rokas Geidraitis y Héctor Alderete. Pero el principal ‘fichaje’ es la recuperación de Jaime Fernández tras una grave lesión. «Él es su mejor fichaje. Conoce el sistema, la liga, ha estado retenido por la lesión y ahora mismo está desbocado. Su recuperación ha sido sin duda el mejor fichaje», manifestó sobre un jugador que recupera 3 balones por partido y promedia 18,5 puntos.

Jaime Fernández, en el partido contra el Girona, día de su reaparición tras 10 meses de baja. / María Pisaca

Pero el base Marcelinho Huertas (42 años) y el pívot Giorgi Shermadini (36) siguen siendo el termómetro del conjunto que prepara Txus Vidorreta. El brasileño está promediando 13 puntos y 4,5 asistencias en el arranque del curso; y el georgiano lidera la tabla de anotados de la liga con 23 puntos, a los que suma 8 rebotes. Sin duda, frenar el bloqueo y continuación de esta pareja será una de las claves de un partido en un UCAM que este curso tiene un ‘cinco’ pequeño, Devontae Cacok, quien tendrá el primer examen en la ACB frente a un rival de 2,17 metros de estatura.

Después de las rotaciones que realizó Sito Alonso el pasado miércoles en la FIBA Europe Cup, está claro que Howard Sant-Roos, Devontae Cacok y Toni Nakic volverán a estar dentro de la convocatoria, de la que se tendrán que quedar dos fuera. Muchos ojos estarán puestos también en el rendimiento de Zach Hicks, del que Sito Alonso dijo que «si cuando está solo, no tira, no va a jugar ni un minuto. Vamos a darle otra oportunidad, y cuando esté solo, si no tira, no volverá a jugar y jugará otro».