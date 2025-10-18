Joseba Etxeberria no piensa en su salida y se centra en el Ibiza

El cambio en el banquillo del Real Murcia es un tema que sobrevuela la Nueva Condomina. Está en la conversación de la afición grana, en los micrófonos de los periodistas, en la cabeza del propio entrenador murcianista y sobre la mesa del presidente de la entidad, Felipe Moreno, pese a que este viernes reafirmara a Joseba Etxeberria en el cargo. "Ni está contemplado ni creo que se vaya a contemplar un cambio de entrenador", aseguró. Una derrota este domingo frente al Ibiza podría acarrear un movimiento de tierras y en el seno del club murciano se deja notar el nerviosismo.

Ayer viernes también habló Joseba Etxeberria en la previa del duelo de mañana frente al Ibiza (18.15 horas, La 7). Y no pudo evitar que el tema se colase en la sala de prensa de la Nueva Condomina. Lo que sí pudo hacer el experimentado entrenador fue capear las reiterativas preguntas sobre su posible destitución.

Ni confirmó ni desmintió el de Elgoibar haber mantenido conversaciones con Felipe Moreno en esta delicada situación. "Hay comunicación muy fluida, especialmente con la dirección deportiva", expresó. "Todos estamos preocupados por esta situación negativa en cuanto a resultados, pero a la vez tenemos confianza plena en lo que estamos haciendo y en los jugadores", reiteró. "Es el momento de dar ese paso al frente", dijo para desviar el tema. No pudo.

Fue repreguntado el entrenador vasco por la seguridad de su puesto en el banquillo grana. "No pensamos en nada más que en el partido. Queremos esa victoria que dé un giro a la mala dinámica", volvió a contestar. Repetiría el entrenador ante una tercera pregunta sobre si veía posibilidades de ser cesado. "No pienso en eso. Pienso en sacar lo mejor de cada uno de los jugadores para que nos ayuden a ganar".

Joseba Etxeberria / Prensa Real Murcia

No hubo manera de rescatar al técnico de su discurso, aprendido para la ocasión. Lo que demuestra que sí ha pensado en el desagradable escenario de su temprana salida del Real Murcia. Quizás lo lleva pensando Etxeberria desde que dijo que el equipo había "tocado fondo". Una frase que resonó en todo el murcianismo y que ahora explica el entrenador. "Aquel día quise dar ese mensaje para provocar una reacción y ahora tenemos que trasladar las buenas sensaciones del día a día a la competición", argumentó.

Es consciente Joseba de la situación, parecida a la vivida en Eibar el año pasado, y afirma que "siempre quieres construir desde las victorias", pero que le está costando "mucho más de lo que pensaba". Aún así, no abandona la esperanza. "Queremos darle mucha más continuidad a esos buenos momentos que hemos tenido", aseguró.

Otra "oportunidad"

Debe trasladarlo Etxeberria, sus jugadores y el Real Murcia como equipo frente al Ibiza este domingo. En el vestuario del cuadro murcianista se ve el encuentro como una ocasión de cambiar el curso de la temporada. "La semana está siendo muy buena porque todos sabemos lo que está en juego: un cambio de tendencia. Esta mala racha de resultados que llevamos te exige más si cabe. Somos conscientes de la situación y eso te hace dar un plus. La necesidad te obliga a dar lo mejor que tienes y lo vemos como una oportunidad de cambiar el rumbo. Respetando mucho y sabiendo que va a ser un rival muy duro", manifestó Joseba Etxeberria.

El Ibiza, también en crisis

Un rival que tampoco ha comenzado la temporada como se esperaba. El Ibiza es decimoquinto clasificado tras empezar arrasando con dos victorias. Ya no ha vuelto a ganar y la crisis aumenta hasta las tres derrotas consecutivas. "Sabemos que el Ibiza también debía estar en los puestos altos, pero nosotros estamos centrados y mentalizados en nosotros, en dar lo mejor el domingo y, sobre todo, ganar, que es lo que necesitamos para revertir esa mala racha. Seguro que esa victoria nos puede traer mucha confianza y, sobre todo, cambiar la tendencia negativa hasta ahora", comentó.

Para conseguir los tres puntos y esa victoria que disipe los fantasmas, el preparador cree imprescindible mejorar en las áreas. "Intentaremos dar nuestro mejor nivel, pero, sobre todo, debemos estar acertados en las áreas. Tenemos fluidez en algunas fases, pero nos falta acierto en la finalización y en la defensa. Estamos poniendo el foco en eso", compartió.

No quiso el jefe del banquillo grana "dar pistas" de su planteamiento, pero aseguró que el equipo no va a cambiar su "forma de jugar" ni su "estilo". "Queremos seguir siendo un equipo dominador. Intentar buscar constantemente la portería rival", expresó.

Por último, envió Etxeberria un mensaje a la afición. "No les podemos pedir nada. Lo que tenemos que hacer es transmitir desde dentro a la grada para que para que nuestra gente se sienta identificada y nos empuje", concluyó.