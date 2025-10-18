Baloncesto
En directo: La Laguna Tenerife-UCAM Murcia
Sigue el desarrollo del encuentro de la tercera jornada en la Liga Endesa
El UCAM Murcia CB visita a La Laguna Tenerife en la tercera jornada. Los dos equipos están invictos.
Consulta las estadísticas del partido
Consulta los resultados de la jornada y la clasificación
- Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
- El soterramiento del AVE en Murcia 'despeja' el camino: cuatro empresas se quedan fuera del concurso
- Primer visto bueno a la Torre Norte de Murcia para acoger 120 pisos
- Yolanda avala el fraude
- Los colegios que quieran mantener a los alumnos hasta los 14 años podrán solicitarlo antes del 13 de noviembre
- Ocho meses para construir 458 viviendas sociales en Murcia
- Investigado por acosar sexualmente a su empleada del hogar en Águilas: 'Vamos a echar un polvo, no seas tonta
- Quince empresas quieren hacer realidad el Parque Metropolitano de Murcia