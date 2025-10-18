El Congreso Sport Business, el 6 de noviembre en el Teatro Circo

La octava edición del congreso Costa Cálida Región de Murcia Sport Business tendrá lugar el próximo jueves 6 de noviembre, en el Teatro Circo de Murcia, con la presencia de destacadas figuras del entretenimiento y el deporte, entre las que se encuentran el argentino ‘Profe’ Ortega, referente en la preparación física de los futbolistas; el exjugador de baloncesto de la ACB y la NBA Raúl López; la atleta y medallista paralímpica Elena Congost; ; el exboxeador y campeón de España Jero García; y el corredor Germán Romera. A ellos se suman la cantante Kuve, semifinalista del Benidorm Fest 2025, y el cómico Pedro Ángel Roca, entre otros.