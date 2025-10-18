El Caesa Cartagena recibe una lección del Gipuzkoa

Ganar fuera del Palacio de los Deportes sigue siendo el principal talón de Aquiles del Caesa Cartagena. Desde el 19 de abril el conjunto albinegro no consigue derrotar a nadie fuera de su feudo. Tampoco lo hizo en el Amenábar Arena, un pabellón más acostumbrado a la Liga Endesa que al infierno de la Primera FEB. En esta ocasión, el encargado de infringir una nueva derrota al club portuario fue el Inveready Gipuzkoa, que mostró un juego mucho más coral que el de los de Félix Alonso (75-69).

La clave estuvo en la defensa del cuadro vasco, que desarmó el habitual estilo de juego del grupo del técnico leonés. En realidad, los dos entrenadores, después de días de scouting llegaron al encuentro con soluciones para aplicar ante las estrellas rivales. Sergio García fue más ágil durante el partido y supo encontrar una alternativa para imponerse sin el protagonismo habitual de referentes suyos como Ansorregui o Ngom. Terry, Mcghie o Nicolau solucionaron el ataque del Inveready Gipuzkoa.

El Caesa, sin los puntos y el toque mágico de Faverani, dejó de ser un problema. Solo Garuba anotó con facilidad. El resto sufrió durante muchos minutos frente a un rival que ofrece pocas fisuras en su aro.

El equipo de San Sebastián, muy aplicado en defensa, amargándole la noche a Thomas (cuatro de diez en tiros de campo), su guía, impedía al conjunto albinegro hacer su juego. La escuadra txuri-urdin mostraba más recursos en su cancha. Doménech sostenía a los portuarios desde la línea de tres en un encuentro inusualmente desacertado de sus pilares.

Las estrellas de los dos equipos apenas brillaban. Llenaron las previas y desertaron en los primeros minutos, minimizados por sus defensores. Faverani, Thomas, Kelly y Rivera sufrían ante las defensas que se encontraron enfrente. Los locales sonreían al ver que su rival se iba al descanso con sólo 36 puntos, calderilla para un conjunto acostumbrado a generar una mayor anotación. Pero en este arranque de temporada el Caesa ha tenido partidos con algún atasco y de repente, en cuanto encuentra una buena racha en los triples, recorta la desventaja en un suspiro.

Su virtud, pese a todo, era también su condena. El conjunto portuario era mucho más individualista que el cuadro donostiarra, que tenía por delante varios caminos diferentes para llegar al triunfo. No le importaba ponerse en manos de Terry. El equipo de Sergio García terminó creciéndose. Todo lo contrario que el Caesa Cartagena. Garuba era insuficiente para plantar cara a unos jugadores más inteligentes en la cancha. El equipo albinegro no supo adaptarse al partido y terminó hincando la rodilla. La escasa flexibilidad en su estilo es uno de sus puntos débiles y el Gipuzkoa supo explotarlo.