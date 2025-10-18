El australiano Joel Kelso sorprende 'en casa' a todos los favoritos

El australiano Joel Kelso (KTM) ha sorprendido 'en casa' a todos los favoritos de la categoría al conseguir la 'pole position' para el Gran Premio de Australia de Moto3, con récord absoluto incluido.

Joel Kelso acabó siendo el más rápido en el circuito de Phillip Island, con un tiempo de 1:34.056, que era su primera 'pole position' de la temporada y la segunda de su carrera deportiva, batiendo el récord que en la jornada del viernes había establecido el español David Almansa (Honda), en 1:34.726.

Tal y como sucediera minutos antes con las clasificaciones de MotoGP, las condiciones atmosféricas fueron mejorando sobre el circuito de Phillip Island, aunque siempre con el habitual viento de esta zona del sureste australiano, para la disputa de Moto3, en donde el italiano Matteo Bertelle (KTM) fue el primer líder con un registro de 1:36.041.

La primera clasificación registró muchos cambios en los minutos iniciales, con lideratos consecutivos del argentino de origen español Valentín Perrone (KTM) y del neozelandés Cormac Buchanan (KTM) en el primer 'time attack', entre quienes se inmiscuyeron el español Brian Uriarte (KTM) y el italiano Nicolo Carraro (Honda).

Buchanan marcó un mejor tiempo de 1:35.493, por debajo de cuyos parciales rodó en su segundo 'time attack' el italiano Matteo Bertelle, que completó el giro en 1:35.077 para encaramarse a la primera posición, mientras muchos pilotos estaban todavía en sus talleres y no salieron a pista hasta que escasamente quedaban dos minutos y medio de sesión.

Apenas una vuelta de lanzamiento y un solo intento para mejorar y conseguir el pase a la segunda clasificación.

Nadie pudo con el registro de Matteo Bertelle, que pasó a la segunda clasificación junto a Nicolo Carraro, Marco Morelli (Honda) y Cormac Buchanan, dejando fuera al debutante Brian Uriarte, que fue quinto.

Ya en esa segunda clasificación, en la primera vuelta lanzada de todos los pilotos y continuando con su estrategia de rodar en solitario, el campeón del mundo José Antonio Rueda paró el cronómetro en 1:34.608, que batía el récord absoluto de David Almansa (Honda) de 1:34.726.

El tiempo de Rueda duró muy poco, pues por detrás de él, el 'local' Joel Kelso (KTM) le batió al rodar en 1:34.544, aunque en la segunda vuelta lanzada consecutiva, volvió a bajar el récord al rodar en 1:34.440, con el sustituto del italiano Dennis Foggia, el español Joel Esteban (KTM), en una más que meritoria tercera posición, a 123 milésimas de segundo de Rueda.

En esos instantes de la clasificación los cuatro primeros clasificados, entre José Antonio Rueda y Adrián Fernández (Honda), con Joel Kelso y Joel Esteban entre ellos, apenas había 144 milésimas de segundo de diferencia.

Una exigua distancia horaria que daba buena cuenta de la igualdad existente en el circuito más rápido del calendario, cuando aún quedaba una segunda oportunidad de 'time attack'.

Y en esa segunda oportunidad nuevamente era el ya matemáticamente campeón del mundo de Moto3, José Antonio Rueda, quien marcaba la pauta al volver a rebajar el récord absoluto con un registro de 1:34.147, pero tras él, Joel Kelso quería ser 'profeta en su tierra' y consiguió batir al español con un tiempo de 1:34.056.

Kelso le 'sacó' 91 milésimas de segundo de ventaja a Rueda cuando el italiano Guido Pini (KTM), debutante en el campeonato, se iba por los suelos en la curva cuatro intentando mejorar su mejor tiempo, por entonces el décimo de la tabla.

José Antonio Rueda, que en la vuelta final hizo labor de equipo con su compañero Álvaro Carpe, no pudo ayudarle demasiado y el 'rookie' de KTM acabó en la sexta posición.

Así, la primera línea de salida la ocupara Joel Kelso junto a José Antonio Rueda y Luca Lunetta, con Taiyo Furusato, Matteo Bertelle y Álvaro Carpe en la segunda, Joel Esteban, Adrián Fernández y Máximo Quiles en la tercera, y Guido Pini, Stefano Nepa y Marco Morelli en la cuarta.