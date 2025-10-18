Fútbol
El Alhama ElPozo, a recuperar terreno frente al Athletic en Pinatar Arena
Efe
El Alhama Club de Fútbol ElPozo recibirá este sábado a las cuatro de la tarde al Athletic de Bilbao en el complejo Pinatar Arena, con la intención de retomar el camino del triunfo en la Liga F Moeve para así seguir avanzando en pos de lograr la permanencia. El encuentro, que abre la octava jornada en la máxima categoría femenina del balompié nacional y se celebrará en San Pedro del Pinatar al estar siendo resembrado el césped del Artés Carrasco, le llegará al equipo entrenado por Jovi García después de la derrota por 3-0 frente al Espanyol que le coloca en décimo lugar. Por su parte, el Athletic es décimo quinto y penúltimo.
