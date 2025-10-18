Liga F
El Alhama ElPozo merece más ante las leonas (0-0)
Las alhameñas, que estrellan un balón en la madera, se tienen que conformar con un punto
El Alhama ElPozo cosechó la tercera igualada de la temporada. En esta ocasión, las alhameñas no pudieron mover el 0-0 inicial en su encuentro ante el Athletic de Bilbao, un partido que se disputó en la tarde de este sábado en el campo principal de las instalaciones de Pinatar Arena.
Las locales, sin hacer un gran partido, merecieron la victoria, ya que siempre tuvieron el control del partido. Además, dispusieron de las mejores ocasiones, pero no estuvieron acertadas de medio campo hacia adelante.
El conjunto azulón, con algunas novedades, fue mejor a su rival en el cómputo global del partido. Regresó Raquel Pinel a la punta de ataque y fue un incordió para la defensa rojiblanca. La citada atacante estrelló el cuero en el larguero a los dieciocho minutos del inicio del choque tras un lanzamiento de falta.
Fue la ocasión más clara del primer tiempo. El Alhama ElPozo siempre tuvo el control del partido, pero las transiciones fueron muy lentas y previsibles, siempre permitiendo a las defensas del Athletic guardar su portería sin muchos apuros.
Las vascas, por su parte, apenas inquietaron la portería de Elena.
Al descanso se llegó con empate sin goles. Quizá ningún equipo mereció mucho más, aunque las locales estuvieron mejor sobre el campo.
No mejoró mucho la cosa en el segundo acto. Se palpaba el miedo a encajar. Las defensas no mostraban fisuras y apenas daban opciones a las atacantes.
Parón internacional
La Liga F descansará la próxima jornada. La competición para las alhameñas volverá el sábado 1 de noviembre a las doce ante el Atlético de Madrid en Alcalá de Henares.
- Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
- El soterramiento del AVE en Murcia 'despeja' el camino: cuatro empresas se quedan fuera del concurso
- Primer visto bueno a la Torre Norte de Murcia para acoger 120 pisos
- Yolanda avala el fraude
- Los colegios que quieran mantener a los alumnos hasta los 14 años podrán solicitarlo antes del 13 de noviembre
- Ocho meses para construir 458 viviendas sociales en Murcia
- Investigado por acosar sexualmente a su empleada del hogar en Águilas: 'Vamos a echar un polvo, no seas tonta
- Quince empresas quieren hacer realidad el Parque Metropolitano de Murcia