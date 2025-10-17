Pedro Luis Ripoll, la UMU y la UCAM, Premios Nacionales del Deporte

Los Premios Nacionales del Deporte en la edición de 2024 han dejado tres galardones en la Región de Murcia. Dos han ido a parar a instituciones académicas, la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Católica San Antonio (UCAM), y otra ha sido a nivel individual para el doctor Pedro Luis Ripoll, considerado uno de los mejores traumatólogos del país y pionero en la introducción de la cirugía artroscópica. El jumillano tiene una larga trayectoria vinculada a clubes de fútbol como el Real Murcia, Elche, Almería y Hércules de Alicante, entre otros, y es el director de Ripoll y de Prado Sport Clinic, centro acreditado por la FIFA con la categoría de Medical Center of Excelence, y que tiene sedes en Madrid, Murcia, Alicante y Elche. Además, es fundador de la Sociedad Española de Cirugía Artroscópica, así como fundador y presidente de la Fundación AMICAL (Asociación Médica para la Investigación y el Desarrollo de las Ciencias del Aparato Locomotor).

Además, los futbolistas Rodrigo Hernández y Aitana Bonmatí fueron distinguidos como los mejores deportistas del año 2023 por el jurado de los Premios Nacionales del Deporte, que en la edición de 2024 otorgó estos galardones a los atletas Álvaro Martín y María Pérez.

Según informó el Consejo Superior de Deportes (CSD), entre los premiados figuran también el futbolista del Barcelona Lamine Yamal, como deportista revelación de 2024, las selecciones femeninas de fútbol y waterpolo, el ciclista paralímpico Ricardo Ten, la gimnasta brasileña Rebeca Andrade, la atleta dominicana Marileidy Paulino y la Fundación Ricky Rubio.

El jurado, reunido en la sede del CSD, falló las distinciones correspondientes a 2023 y 2024, que reconocieron en sus máximas categorías, con los premios Rey Felipe y Reina Letizia, respectivamente, al futbolista del Manchester City Rodri Hernández y Aitana Bonmatí y a los atletas Álvaro Martín y María Pérez.

El internacional español ganó la liga inglesa con el Manchester City, la Liga de Campeones y la Copa de Inglaterra, además de la Liga de Naciones con la selección española, antes de recibir el Balón de Oro el año pasado.

Aitana Bonmatí se coronó campeona del mundo con España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023, año en el que fue campeona de la Liga F, la Liga de Campeones y la Copa de la Reina. Ese año ganó el primero de sus tres Balones de Oro.

Los atletas Álvaro Martín y María Pérez recibirán también las principales distinciones correspondientes a 2024, después de lograr juntos el oro olímpico en el relevo mixto de los Juegos de París, en los que también lograron de manera individual el bronce y la plata, respectivamente, en la prueba de los 20 kilómetros marcha. La granadina conquistó este año el oro en los recientes Mundiales de Tokio en 20 y 35 kilómetros marcha.

Álvaro Romero y Lamine Yamal, deportistas revelación

El premio Princesa Leonor para el mejor deportista menor de 18 años fue para dos jugadoras de baloncesto. Iyana Martín, en la edición de 2023, tras logró ese año la plata en el Mundial sub-19 de Hungría -en el que también fue elegida MVP-, y el bronce en el Europeo sub-18 de Turquía.

En la edición de 2024 el galardón fue para Awa Fam, subcampeona del Eurobasket sub-18 y sub-20 con España, que fue elegida parte del quinteto ideal y MVP, respectivamente.

El premio Infanta Sofía, que distingue el impulso del deporte practicado por personas con discapacidad, recayó en la edición de 2023 en el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y en el ciclista Ricardo Ten en 2024.

En los Juegos Paralímpicos de París, Ten fue oro en la prueba de contrarreloj individual (C1), plata en velocidad por equipos mixto de 750 metros (C1-5) y de bronce en persecución individual de 3.000 metros (C1).

El futbolista del Barcelona Lamine Yamal fue reconocido con el premio Rey Juan Carlos, como deportista revelación de 2024, cuando se proclamó campeón de la Eurocopa de Alemania -es el jugador más joven en conseguirlo-. Fue designado mejor jugador joven del torneo y logró también el Trofeo Kopa a mejor jugador joven de la FIFA.

A juicio del jurado, el deportista revelación de 2023 ha sido Álvaro Romero, campeón del mundo junior de snowboard cross (SBX) en Italia y plata en la Copa del Mundo de Veysonnaz (Suiza).

La ceremonia de entrega de los premios reconocerá también con la Copa Barón de Güell como el mejor equipo de 2023 a la selección femenina de fútbol, que ganó el título en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda frente a Inglaterra, y a la selección femenina de waterpolo, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, plata europea en Eindhoven y bronce en el Campeonato del Mundo de Doha.

El gesto del atleta Ricardo Rosado, que a pocos metros de la meta del maratón de Málaga 2023 cedió su quinto puesto al keniano Kimtai Kiprono, quien había liderado la carrera durante gran parte del recorrido, ha sido merecedor del Premio Reina Sofía, que destaca el juego limpio y los valores del deporte, junto a Paula Leitón.

La waterpolista, tras ganar el oro olímpico en París 2024, sufrió una campaña de acoso en redes sociales a causa de su físico y respondió reivindicando la diversidad de cuerpos y luchando contra la gordofobia y los discursos de odio dentro y fuera del deporte.

El Trofeo Comunidad Iberoamericana reconocerá a la atleta Marileidy Paulino y a la gimnasta brasileña Rebeca Andrade. La primera se convirtió en 2023 en la primera dominicana en conquistar con 20 años el título de campeona del mundo individual, con el título de 400 metros y la segunda ganó cuatro medallas en los Juegos de París 2024: oro en suelo, plata en concurso individual y salto y bronce en concurso por equipos.