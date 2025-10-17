El Lorca no tiene campo para jugar ante el Puente Genil

El Lorca Deportiva jugará este domingo a las doce en el campo de Linarejos ante el Linares con la intención de buscar la primera victoria, que se le está resistiendo. Un campo complicado donde el meta titular, ahora del equipo lorquino, Ernestas, se enfrentará a su ex. El problema ha surgido para la jornada siguiente. El cuadro blanquiazul tiene que recibir al Puente Genil en lo que sería la octava jornada de liga en el grupo IV de la Segunda RFEF.

La entidad que preside Sergio Zyman ha solicitado a la Federación Española de Fútbol el aplazamiento del choque alegando que no tiene campo. La resiembra del Artés Carrasco se ha retrasado, El Rubial está en la misma situación, el Juan Cayuela de Totana está ocupado, y lo mismo pasa con Pinatar Arena. La primera solicitud fue cambiar el orden del calendario, a lo que la Federación se negó.

Los directivas de los dos equipos están de acuerdo en el aplazamiento del encuentro, pero el ente federativo todavía no se ha pronunciado al respecto.

Copa del Rey: precios ante el Almería

Asimismo, para el choque copero ante el Almería, fijado para el miércoles 29 a las ocho de la noche, sí que podrá utilizar el estadio Artés Carrasco y será el primero tras la resiembra.

La directiva lorquinista ha fijado los precios para dicho partido. Los socios tendrán entrada libre al igual que los niños hasta doce años. La tribuna costará veinte euros. El fondo sur, diez. La grada lateral para la afición visitante, quince euros.

Las entradas ya están a la venta de forma anticipada en las oficinas del club, en los bajos del estadio Artés Carrasco, y en la web compralaentrada.