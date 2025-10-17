Joseba Etxeberria, de las dudas a las soluciones en el once del Real Murcia

El Real Murcia se encuentra en un momento de la temporada en el que necesita contar con más certezas que incertidumbre. Especialmente en lo que respecta al terreno de juego. Con una sola victoria en las primeras siete jornadas del curso en el grupo II de Primera Federación, los granas necesitan dar un volantazo a partir de este domingo con la visita de la UD Ibiza (18.15 horas, La 7TV) a la Nueva Condomina.

La reacción murcianista debe llegar desde el terreno de juego, y desde un once inicial con el que Joseba Etxeberria todavía no ha dado con la tecla para equilibrar ataque y defensa. Y es que en ese punto intermedio, en el centro del campo, es donde el entrenador vasco ha probado más variantes durante este último mes y medio sin mucho éxito.

En la defensa, las bajas de Saveljich y Antxon Jaso, ambos con molestias en la rodilla, y la ausencia de un recambio a Cristo Romero en el lateral izquierdo han dejado sin mucho margen de maniobra al técnico a la hora de elaborar sus planes. Mientras que en el ataque Ekain y Flakus son dos jugadores intocables en sus onces iniciales, por lo que los cambios solo pueden llegar desde las bandas cada semana.

Así pues, es en la sala de máquinas donde Joseba Etxeberria debe encontrar la solución al equilibrio que busca este Real Murcia para tomar impulso primero, e instalarse entre los mejores de la categoría después. Intentaba encontrar ese balance el técnico en los últimos tres encuentros -ante Algeciras, Sevilla Atlético y Tarazona- con Sekou para que el trabajo del centrocampista de Mali permitiera poder brillar al resto. Sin embargo, eso es algo con lo que no podrá contar este domingo ante el Ibiza al tener que cumplir Sekou un partido de sanción por su expulsión ante el Tarazona la pasada jornada.

Joseba Etxeberria en una sesión de entrenamiento del Real Murcia. / Prensa Real Murcia

Por lo que si Etxeberria quiere mantener el esquema de los últimos encuentros, con una línea de tres en defensa junto a los laterales, el recambio más natural por Sekou sería la entrada de un Antonio David que hasta ahora tan solo ha disputado 50 minutos esta temporada y que no ha iniciado un partido en lo que va de curso.

Sin embargo, la recuperación de varios efectivos esta semana puede provocar un cambio de planes en los onces del técnico grana respecto a las últimas semanas. Y es que la vuelta de piezas llamadas a ser importantes, como es el caso de Álvaro Bustos, puede devolver al Real Murcia a un dibujo más parecido al de las primeras jornadas.

La posible vuelta de Bustos

El extremo asturiano, que la pasada campaña consiguió diez tantos con la Ponferradina, puede ser un soplo de aire fresco para paliar el déficit que tiene el conjunto murcianista con el gol. La pasada semana ya entró en la convocatoria ante el Tarazona y este domingo puede ser la gran novedad de Etxeberria.

El jugar de nuevo con extremos, puede desencadenar otra vez en una línea de cuatro defensas -sin los laterales tan proyectados en el ataque- por lo que la incógnita en la sala de máquinas sería ver quien acompañaría a Moyita, quien fue otro de los fichajes de renombre del verano, teniendo en cuenta que Ekain y Flakus se mantienen arriba.

Álvaro Bustos en una acción del partido ante el Villarreal B. / Juan Carlos Caval

Ya ha probado casi todas las variantes posibles el entrenador vasco, apostando al inicio por Isi Gómez, después por Juan Carlos Real y más tarde por un Joao Pedro Palmberg, que parece la mejor solución hasta ahora. Al menos de cara a portería. Pero la ausencia de un jugador que pueda aportar ‘músculo’ al centro del campo hace que el Real Murcia deba buscar el control a partir de otras vías que no está encontrando la manera de explotar. Algo que debe hacer de manera urgente para tratar de superar a un Ibiza al que en Nueva Condomina tan solo ha podido vencer en una ocasión en tres visitas.