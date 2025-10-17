Joseba Etxeberria: “No vamos a cambiar nuestra forma de jugar”

El Real Murcia disputa este domingo en Nuev Condomina un partido que puede marcar el rumbo de la temporada, o tal vez el futuro de varios miembros de la entidad grana, entre ellos el entrenador del equipo. El conjunto grana, con solo una victoria en siete jornadas y en puestos de descenso, necesita reaccionar de inmediato para frenar la preocupación creciente entre la afición y el club. En este escenario, Joseba Etxeberria compareció este viernes ante los medios con un mensaje claro, que no es otro que el choque ante el Ibiza debe ser un punto de inflexión: “La verdad que la semana está siendo muy buena. Yo creo que todos somos conscientes de la situación y eso te hace dar un plus. Este tipo de situaciones de necesidad te obliga a dar lo mejor que tienes. Todos sabemos lo que está en juego, un cambio de tendencia. Esta mala racha de resultados que llevamos te exige más si cabe. Lo vemos como una oportunidad de revertir la situación respetando mucho y sabiendo que va a ser un rival muy duro”, señaló el técnico vasco.

El entrenador reconoció que la preocupación por los resultados es compartida por todas las áreas de la entidad, aunque mantiene su confianza en el trabajo y en su plantilla: “Hay comunicación muy fluida, especialmente con la dirección deportiva. Todos estamos preocupados por esta situación negativa en cuanto a resultados, pero a la vez tenemos confianza plena en lo que estamos haciendo y en los jugadores. Es el momento de dar ese paso al frente porque llevamos demasiado tiempo sin ganar. Debemos exigirnos eso. Estamos con un nivel de exigencia máximo, que es lo que obliga la situación y trabajando muy duro”.

El técnico de Elgoibar confirmó las bajas de Antxon Jaso, Zeka y Schalk, mientras que Bustos y Saveljich ya acumulan varias sesiones con el grupo: “En principio bajas van a ser Antxon, Zeka y Schalk. Bustos ya entró en convocatoria y lleva ya más sesiones. Esteban también. Yo creo que están los dos al 100%. Todo lo que sea aligerar la enfermería beneficia esa competencia interna que necesitamos para ser cada vez mejores”, apuntó Etxeberria.

Uno de los nombres propios fue Antonio David, que sigue sin alcanzar su plenitud física: “Antonio estaba llamado a ser ese seis más posicional, pero con los problemas que ha tenido le está costando coger la plenitud en cuanto a la forma. Tiene ese lastre de estar mucho tiempo fuera y luego e ir recuperando la forma y bueno. Esperemos que esté ya en ese tramo final. Ya va acumulando bastantes sesiones seguidas y bueno eso le va a permitir llegar a su mejor nivel que por eso decidimos ficharlo”.

Joseba Etxeberria / Prensa Real Murcia

El Ibiza llega a Nueva Condomina con una situación similar a la del Murcia. Su proyecto es ambicioso, tiene buenos jugadores y los resultados están por debajo de las expectativas: “Yo te puedo hablar por lo nuestro. Sabemos que la situación es delicada y lo vemos como una oportunidad de revertir la situación. Estamos en una mala dinámica de resultados, pero creo que el equipo ha hecho más merecimientos. Pero los números son los que son. Sabemos que el Ibiza también debía estar en los puestos altos, pero nosotros estamos centrados y mentalizados en nosotros, en dar lo mejor el domingo y, sobre todo, ganar, que es lo que necesitamos para revertir esa mala racha. Seguro que esa victoria nos puede traer mucha confianza y, sobre todo, cambiar la tendencia negativa hasta ahora”, explicó.

Sin cambios en la idea de juego

Preguntado por si podría variar el esquema ante el conjunto balear, el técnico dejó claro que mantendrá la filosofía del equipo: “Tampoco voy a dar pistas. Lo que no vamos a cambiar es nuestra forma de jugar, nuestro estilo. Queremos seguir siendo un equipo dominador. Intentar buscar constantemente la portería rival y, sobre todo, tenemos el foco en dos cuestiones, las dos áreas. Nuestra eficacia tiene que subir porque no es normal tener ese nivel tan bajo en cuanto a la finalización. Y, luego, la defensa del área que nos está penalizando y creo que lo que más nos está dañando es eso. Al final es lo que marca el resultado final. Intentaremos seguir jugando con ese dinamismo, pero el acierto tiene que subir”.

Etxeberria recordó que ya vivió una situación similar en el Eibar, donde un mal inicio dio paso a una gran reacción: “Son procesos, evidentemente quieres construir algo desde las victorias. Nos está costando mucho más de lo que pensábamos, pero bueno queremos darle mucha más continuidad a esos buenos momentos que hemos tenido, especialmente el día del Sevilla. Ese día se acercó bastante a lo que buscamos o a lo que trabajamos. Debemos seguir insistiendo, creemos en este equipo, creemos en este grupo de jugadores. Ahora estamos volcados todos en cambiar la tendencia y cambiar la tendencia es ganar. No pretendamos ganar de cualquier forma. Tenemos que tener esa dosis de confianza y, sobre todo, de personalidad en una situación adversa, negativa y de dudas. Hay que imponer nuestro nivel e intentar estar acertados”.

El técnico cerró su comparecencia con un mensaje dirigido a la afición, que sigue apoyando al equipo pese a los malos resultados: “Nosotros no les podemos pedir nada. Lo que tenemos que hacer es darles y eso es desde el verde. Nosotros somos los que tenemos que transmitir desde dentro a la grada para que nuestra gente se sienta identificada con ese equipo y luego nos empuje. Hay que confiar en ese efecto rebote, pero somos nosotros los que debemos de transmitir. Somos conscientes de que la gente está deseosa de ayudar al equipo a ganar. El comportamiento de la gente es espectacular y te obliga aún más a dar tu mejor nivel. Estoy seguro de que si conseguimos ser un equipo con identidad la gente nos va a empujar y nos va a ayudar. No tengo ninguna duda”, concluyó el preparador murcianista.