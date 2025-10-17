Fermín Aldeguer llega a su circuito favorito crecido tras el primer triunfo

El Campeonato del Mundo de motociclismo llega este fin de semana al circuito de Philip Island, en Australia. Y lo hace con un Fermín Aldeguer crecido tras lograr su primer triunfo en Indonesia, y con Pedro Acosta expectante tras su segundo puesto. Pero si a un piloto se le adapta a la perfección un trazado muy rápido como el australiano es al de La Ñora. «Me gustan este tipo de circuitos con curvas rápidas, en las que sabes gestionar las derrapadas y el acelerador; es un circuito muy fluido y la verdad es que se me da muy bien, no sé, siempre he ido rápido en el pasado», declaró el murciano, quien ha logrado en esa pista tres ‘poles’ en Moto2 además de un triunfo en 2024 en la categoría intermedia. «Phillip island es mi circuito favorito, así que llego con muy buena mentalidad, pero con las lógicas reservas, pues sabemos que éste es un circuito muy especial por el viento, el frío y con características muy distintas a las de Indonesia», explicó.

Fermín Aldeguer, celebrando con su equipo el triunfo en el Gran Premio de Indonesia / Europa Press

Para Acosta, sin embargo, es «la carrera más dura a nivel mental» porque «no hay tantos circuitos en el mundo en los que puedas ir tan rápido», pero se muestra relativamente optimista porque «KTM ha venido mejorando mucho en trazados como este. Si conseguimos cuadrar todo, yo creo que puede ser un buen fin de semana para nosotros».

En Moto3, Máximo Quiles, que está luchando por el subcampeonato, y Álvaro Carpe tratarán de estar de nuevo entre los mejores. Para ambos será el estreno en Australia: «Es un circuito que está en la lista de favoritos de todos los pilotos. Tiene curvas rápidas y eso me gusta», afirmó el piloto del CFMoto Aspar.