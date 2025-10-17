El FC Cartagena agarra el liderato tras vencer al Algeciras

Gran victoria del FC Cartagena esta noche frente al Algeciras (2-0). Dominó el partido casi por completo el cuadro albinegro y se llevó otros tres puntos en casa para continuar su pleno de victorias como local. Una presión alta y una buena defensa, con un destacado Iván Martínez bajo palos, fue la receta albinegra para conseguir el triunfo.

El primer gol llegó en la primera mitad tras un centro de Kevin Sánchez que Aleix Coch remató contra su propia portería y el segundo, en la segunda parte, obra de Rubén Serrano. Se coloca en primera posición el equipo de Javi Rey con quince puntos, a la espera de lo que consiga el Europa (14) este fin de semana.

Como viene siendo habitual, Javi Rey volvió a jugar al despiste con su once. Repitieron, sorprendentemente, el portero Iván Martínez y el lateral Marc Jurado por tercer partido consecutivo. Larrea y Fidalgo volvieron a formar el doble pivote y, aunque se esperaba a Luismi en la mediapunta con De Blasis lesionado, fue Ander Martín quien ocupó ese lugar regresando a la titularidad dos semanas después.

Salió con mucha intensidad el Cartagena, concienciado de sus problemas en las últimas jornadas al inicio de los partidos. En Ander apoyó Rey la presión alta, que dio resultado. A los tres minutos dispuso de su primera acción de peligro el cuadro albinegro tras un robo en las inmediaciones del área rival. Chiki cortó la combinación de la defensa, jugó rápido con Ander y este encontró a Fidalgo con espacio en la frontal. Le pegó el mediocentro al palo largo, pero despejó con una buena estirada Iván Moreno.

En el córner de esa jugada, a los tres minutos, tuvo el Cartagena una de las mejores de la primera mitad gracias a una jugada ensayada. El centro raso al primer palo lo recogió Nacho para tocar de primeras a Kevin en el punto de penalti. El disparo del gallego ya se colaba cuando el meta rival realizó su segunda parada de mucho mérito.

Javi Rey, entrenador del Cartagena, animando a sus jugadores en el partido ante el Algeciras / Iván Urquízar

A los cinco minutos, la sensación que daba el Cartagena era la de alcanzar el área rival con mucha facilidad. Sobre todo, por banda izquierda con la asociación entre Nacho y Kevin. Sólo adelantó líneas el Algeciras en un descanso de la presión local al cuarto de hora, pero sobre el ecuador del primer tiempo volvió a marcar territorio el conjunto albinegro.

El cuadro visitante trató de estirarse y pagó el esfuerzo. Penalizó el Cartagena a la contra y utilizó los metros ganados para ahogar poco a poco al Algeciras. Las recuperaciones en campo rival eran cada vez más frecuentes y el dominio más evidente. Así, seis minutos después de la media hora llegó el tanto que estaba mereciendo el equipo de Javi Rey.

Gol en propia meta

Una jugada larga, de nuevo volcada en la banda izquierda, puso a Kevin frente al lateral. Lo retó el extremo, abrió espacio y centró con la derecha, con rosca hacia la portería. El balón superó al primer central, que desvió ligeramente la trayectoria, y cayó al segundo, Aleix Coch, quien la introdujo en su propia portería con un despeje fallido.

Tras la inesperada acción que llevó al merecido gol, el Cartagena dio un pequeño paso atrás, pero sin abandonar una intensa presión por todo el campo que desgastó al contrario. Merodeó el área el cuadro dirigido por Javi Vázquez -con Carlos Díaz, su segundo, en el banquillo-, pero no generó peligro real. La ventaja al descanso, mínima en el marcador, parecía un abismo al término de los primeros 45 minutos.

El equipo algecireño realizó un amago de atacar tras la reanudación, pero duró cinco minutos. Los que tardó el cuadro portuario en recuperar el control. No obstante, en un contragolpe a punto estuvo de marcar Obeng antes de la hora de juego. El aviso fue lo que necesitó Javi Rey para realizar los primeros cambios. Entraron Luismi y Carlos Calderón por Ander Martín y Kevin -que estuvieron muy bien- y tuvieron impacto inmediato.

Rubén Serrano sentencia

Llevaba segundos sobre el campo, pero no importó. Calderón centró un balón con rosca al área pequeña en otra jugada ensayada que salió a la perfección para el segundo tanto. Los dos centrales cartageneros entraron al segundo palo y fue Rubén Serrano quien remató con un testarazo al fondo de la red para hacer el 2 a 0 en el 65.

Con el partido controlado realizó más cambios Rey para repartir minutos. A quince del final falló Diego Gómez el tercero sólo frente al portero y casi lo lamenta el Cartagena, ya que Iván Martínez tuvo que salvar el 2 a 1 cuando ya le superaba un cabezazo. Muy buen nivel del portero, que recupera el debate en la portería y que sacó una última intentona rival en el 90.

Con el pitido final, los tres puntos se quedaron en el Cartagonova, como los otros doce que han pasado por aquí. El partidazo de los de Javi Rey confirma que este equipo es uno en casa y otro muy diferente fuera. La irregularidad es el único aspecto que le queda por pulir a este Cartagena que espera en el liderato el reclamo del segundo clasificado.