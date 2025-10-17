El FC Cartagena se aferra a casa para dormir líder

El FC Cartagena regresa esta noche al Estadio Municipal Cartagonova con el objetivo de prolongar su pleno de victorias como local y, de paso, dormir en lo más alto de la clasificación. El conjunto albinegro recibe al Algeciras (21.15 horas, Football Club y LaLiga Plus) en un duelo que pondrá a prueba la fiabilidad del equipo de Javier Rey en su fortín.

Hasta el momento, el cuadro cartagenero ha mostrado dos caras bien distintas en este arranque de campeonato: una versión convincente y dominante ante su público, y otra mucho más irregular lejos de la ciudad trimilenaria. En el Cartagonova, el equipo cuenta por victorias todos sus compromisos, desplegando su mejor fútbol y logrando un rendimiento ofensivo y defensivo casi impecable. El único pero que se le podría poner son los inicios de partido, pero cuando se estabilice el choque, siempre consigue mostrar lo que quiere Javi Rey. Eso sí, lejos de casa, sin embargo, la película cambia sustancialmente, ya que los albinegros aún no han conseguido sumar de tres, su juego pierde fluidez y alegría, lo que provoca que las ocasiones lleguen con cuentagotas.

Este contraste explica por qué el choque de esta noche adquiere una relevancia especial. El Cartagena sabe que no puede fallar en casa si quiere mantenerse en los puestos nobles de la tabla y así evitar que aparezcan dudas sobre la posible irregularidad del equipo. Los números, por ahora, le dan la razón.

El entrenador gallego para elaborar la alineación de hoy tendrá que sobreponerse a una baja sensible. Pablo de Blasis, uno de los líderes del vestuario y llamado a ser una pieza clave en la medular, se perderá entre dos o tres semanas de competición por una lesión en el bíceps femoral.

Pablo de Blasis se agarra la parte posterior del muslo lesionado. / Andy Cespedes

Acertar el once de Javi Rey para esta noche es una quimera. El foco de atención estará, como ya hemos ido contando durante la semana, en la portería. El técnico del cuadro portuario no despejó en rueda de prensa quién ocupará el arco esta noche. Lucho García, titular en las cinco primeras jornadas, cedió el testigo en las dos últimas a Iván Martínez, que ha respondido con nota: dos partidos, dos porterías a cero y una sensación de seguridad que podría mantenerle bajo los palos. La decisión final de Rey se conocerá poco antes del pitido inicial, pero todo apunta a que el guardameta cafetero tiene ahora mismo una ligera ventaja para retornar a la portería.

Otra de las incógnitas está en el eje de la defensa. Hasta la fecha, la pareja formada por Rubén Serrano e Imanol Baz ha sido inamovible. Sin embargo, la recuperación de Fran Vélez, que en principio ya podrá jugar mañana, introduce una variante significativa. El veterano central, uno de los fichajes más destacados del verano, ya tiene el alta médica y podría debutar esta noche si el entrenador decide darle minutos. Su experiencia y jerarquía le convierten en un jugador destinado a ser referente tanto dentro como fuera del vestuario. Veremos si arriesga el técnico o espera a futuras semanas.

En ataque, todo apunta al regreso de Luismi Redondo al once titular tras su paso por el banquillo la pasada jornada. El delantero centro volverá a ser la referencia ofensiva de un tridente que completarán Kevin Sánchez y Diego Gómez en los costados, con Chiqui actuando en una posición más adelantada o de segundo punta. La velocidad y desborde por bandas han sido una de las claves del éxito en casa, y Rey confía en que ese mismo guion vuelva a repetirse esta noche. Más allá de nombres, el Cartagena buscará continuidad en su estilo. Cuando el equipo logra su mejor versión, el equipo visitante sufre.

Un rival con mejores sensaciones que números

Enfrente estará un Algeciras que llega con más argumentos futbolísticos de los que reflejan sus números. El conjunto gaditano ocupa actualmente la decimocuarta posición con ocho puntos, tras dos victorias, dos empates y cuatro derrotas, pero su rendimiento ha dejado mejores sensaciones de las que dicta la tabla. Su técnico así lo confirmó en la rueda de prensa previa, donde hizo mucho énfasis en los buenos partidos que está haciendo su equipo. La última jornada fue un ejemplo de ello, ya que el Algeciras cayó ante el Europa después de ir ganando hasta los últimos minutos, cuando dos goles en el descuento frustraron lo que parecía una victoria segura frente al actual líder.

"Si mantenemos esta media seremos campeones"

Por otro lado, el entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, compareció en rueda de prensa en la previa del duelo que medirá a su equipo con el Algeciras CF esta noche a las 21.15 horas en el Cartagonova. El técnico gallego repasó la actualidad del conjunto albinegro, las bajas, las sensaciones del equipo y el análisis del rival, en una semana «corta» tras el desplazamiento a Sevilla el pasado fin de semana. «Venimos de jugar el domingo y llegamos tarde. El lunes entrenamos por la tarde, martes y miércoles de mañana y hoy completamos el último entrenamiento de la semana antes del partido», explicó Rey sobre la planificación de estos días.

Preguntado por la importancia de hacerse fuertes en casa, Rey bromeó con la conocida «media inglesa». «Si empatamos fuera y ganamos en el Cartagonova todos los fines de semana, somos campeones de Liga 100%. Cada vez es más difícil ganar, incluso en casa, pero buscaremos la cuarta victoria sabiendo la dificultad del rival», apuntó.

Javi Rey, en un entrenamiento con el equipo esta semana / FC Cartagena

Sobre el rival, el preparador gallego mostró respeto por el conjunto andaluz y por su entrenador, Javi Vázquez. «Es un gran entrenador, transmite pasión y eso se refleja en su equipo. El Algeciras es muy enérgico y competitivo. Habrá momentos en los que nos aprieten alto y otros en los que se replegarán para aprovechar su velocidad en bandas con Isaaco Ben y Jorge Rastrojo», analizó.