Falk y Hicks, la cara y la cruz del arranque del UCAM Murcia

Zach Hicks llegó al UCAM Murcia para sustituir al lesionado Kaiser Gates. El club recurrió a un novato recién salido de la NCAA para paliar la importante baja del estadounidense, quien estará seis meses de baja. Tres semanas después sigue siendo un jugador tímido, con miedo a lanzar a canasta como quedó patente el pasado miércoles en el primer partido de la FIBA Europa Cup.

Hicks representa la cruz en este inicio de temporada notable del conjunto murciano, con dos victorias en ACB y una en competición europea. «Si Hicks, cuando está solo, no tira, no va a jugar ni un minuto. Vamos a darle otra oportunidad, y cuando esté solo, si no tira, no volverá a jugar y jugará otro», dijo rotundamente Sito Alonso tras el triunfo en el Palacio ante el Rilski Sportist búlgaro. En este encuentro fue el único jugador del equipo que no anotó ni un solo punto. Intentó cuatro triples y los falló todos en 11:33 minutos en pista. Capturó un rebote y cometió cuatro faltas personales.

Hicks lanza a canasta en el partido de la FIBA Europe Cup / Juan Carlos Caval

La otra cara la representa el sueco Will Falk, un jugador al que se le ha visto actuar hasta en tres posiciones: escolta, alero y ala pívot. Y ha demostrado que también puede rendir como ‘4’ gracias a su intensidad. En liga está promediando 14:14 minutos y 3,5 puntos. Y en la Fiba Europe Cup estuvo en pista 26:35 minutos, en los que anotó 9 puntos con seis tiros de campo, y sumó los dos tiros libres que intentó. También aportó 11 rebotes y una asistencia y con él en la pista su equipo hizo un +20. «Venía haciendo un trabajo espectacular que no se había reflejado en los números en los anteriores partidos. Y ya lo hemos dicho muchas veces, es el representante de la identidad de este club», afirmó Sito Alonso, quien añadió que «es un jugador muy especial, que ha atravesado momentos duros en su carrera deportiva, muy difíciles, con dos operaciones de rodilla y una peritonitis, problemas que han lastrado su debut mucho antes». Y para el técnico, lo más importante en su caso «es la determinación que tiene de dónde quiere estar, con quién quiere estar, y el sentimiento que tiene con las personas que le rodean, que para él no es negociable. Es normal que haga esos números cuando no para de trabajar todo el rato».

De momento, Falk, quien el año pasado estuvo cedido en dos equipos de Segunda FEB donde tuvo un papel discreto, está dando la razón a la dirección deportiva y al entrenador, que no dudaron este verano en incluirle entre los jugadores que tendrían ficha profesional del primer equipo, algo que sorprendió. Sin embargo, esos mismos responsables aún están esperando que Hicks, al que el sueco ha adelantado con creces en la rotación, ‘explote’ o al menos justifique las actuaciones que firmó en la NCAA y que le han permitido tener una oportunidad en Europa.

Howard Sant-Roos y Devontae Cacok, viendo el partido ante el Rilsti / Juan Carlos Caval

La situación de ambos jugadores se produce en un contexto donde las rotaciones van a ser habituales durante el curso. De hecho, hasta el argentino Lee Aaliya, del U22, jugó el pasado miércoles. «El año pasado aprendimos que algunos jugadores habían llegado con mucha dificultad al final de liga, como el caso de Howard Sant-Roos. Y otros necesitan descanso porque han jugado con su selección, como de Toni Nakic, que no ha descansado ni un día desde que vino del Eurobasket», afirmó Sito Alonso, quien al respecto añadió que «es fundamental hacer entender a los demás de la importancia que tiene salir con una concentración máxima ante cualquier rival que nos enfrentemos».