Duda: “Me siento muy identificado con la filosofía del club”

El Jimbee Cartagena dio un paso de gigante en su estabilidad con la renovación de Duda hasta el año 2030. El técnico brasileño, que llegó al club en 2019, amplía así su vínculo por cuatro temporadas más, consolidando un proyecto que, en palabras del presidente Miguel Ángel Jiménez Bosque, “es prácticamente eterno”.

“Estamos de celebración, de renovar a nuestro entrenador y de hacerlo prácticamente eterno, que se quede aquí en casa para siempre”, comenzó diciendo el presidente en la rueda de prensa. Jiménez Bosque subrayó la importancia de “darle continuidad a un proyecto que llevamos trabajando duro desde hace ya algunos años”. “El objetivo es acompañarle en los éxitos, seguir la trayectoria con el equipo técnico y, lo más importante, que siga siendo parte de la familia”, añadió.

Por su parte, Duda destacó que lo más importante de su renovación es el respaldo institucional al proyecto deportivo: “Significa que el club sigue apostando fuerte por el fútbol sala, sigue creyendo en el proyecto y que nosotros vamos a estar dando guerra muchos años aquí”, afirmó el técnico.

Jiménez Bosque y Duda / Prensa Jimbee Cartagena

El entrenador quiso agradecer la confianza del presidente, de la directiva y de todos los que respetan y creen en su trabajo, así como a los jugadores, al cuerpo técnico y a los trabajadores del club, que hacen posible que este proyecto siga creciendo. Duda insistió en la importancia de la estabilidad para continuar con el éxito: “La idea es estar muchos años aquí, continuar con ese ciclo ganador y, a la vez, ir mejorando otras situaciones como el tema de bases y la estructura del club”. Cuestionado por si imaginaba esta trayectoria cuando firmó por el Jimbee en 2019, el entrenador respondió con humildad: “Yo soy uno más que colabora para que el equipo sea ganador. Es imposible hacerlo solo. He tardado 14 años en volver a ganar una liga, por eso el trabajo constante y estar bien rodeado es fundamental. Elegir tus compañeros de viaje es fundamental”.

Sobre los objetivos hasta 2030, Duda se mostró ambicioso pero prudente: “La idea es estar ahí arriba, y si estamos arriba tenemos más posibilidades de ganar títulos. En el ElPozo jugamos 12 finales de liga y ganamos cuatro; aquí llevamos dos de dos. Hemos ganado cuatro de las seis finales jugadas, pero lo importante es seguir disputando competiciones y estar siempre entre los mejores”. El técnico, que con esta ampliación se convertirá en el entrenador más longevo del club, confesó que desde el primer día tuvo clara su intención de asentarse en Cartagena: “Cuando llegué dije que mi idea era hacerme un fijo. No concibo proyectar un trabajo sin que sea para siempre. Luego, si se rompe, se rompe, pero la idea es que sea para siempre”.

El presidente, por su parte, destacó la conexión personal y profesional con el técnico: “El míster no pide, recomienda. Si eres inteligente, de la mano vamos caminando juntos. Es un matrimonio donde tiene que haber un objetivo común y convencernos mutuamente”, explicó Jiménez Bosque.

Estructura deportiva del Jimbee Cartagena / Prensa Jimbee Cartagena

El dirigente subrayó además la confianza mutua entre ambos: “El contrato lo firmamos hoy, pero podría haberse hecho más tarde. La palabra de un hombre es suficiente calidad como para que no haga falta un documento”. Sobre los límites del proyecto, Jiménez Bosque fue claro: “Empieza desde la base, desde los chicos, desde cómo integran este deporte en la familia y cómo quieren ser mejores personas. Desde ahí, todo lo que podamos crecer, lo vamos a hacer y vamos a lucharlo como el primer día”.

Para cerrar, Duda resumió su vínculo con el club y con la empresa que lo sustenta: “Me siento muy identificado con la filosofía del club, liderado por Miguel Ángel. Existe una identificación grande y mucha confianza mutua en lo que hacemos”. El técnico, que ya ha llevado al Jimbee a levantar cuatro títulos nacionales desde su llegada, encara así un nuevo ciclo en el que aspira a consolidar al equipo en la élite del fútbol sala europeo y seguir haciendo historia en Cartagena.