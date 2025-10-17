Carlos Alcaraz-Jannik Sinner en la final del Six Kings Slam: dónde verlo y a qué hora

Un partido Carlos Alcaraz-Jannik Sinner da igual que se dispute en un torneo de exhibición. Como si se trata de Real Madrid-Barça, se ha convertido ya en un Clásico, en el enfrentamiento que levanta más expectación dentro del tenis y también en el deporte mundial. El murciano y el italiano se vuelven a ver las caras este sábado en la final del Six Kings Slam, el campeonato creado en Arabia Saudí que otorga un premio de 6,5 millones de dólares al vencedor. Hace un año ya se dio el mismo duelo en Riad y ganó el actual número 2 del mundo. Por tanto, llega la revancha de aquella final y la sexta vez en 2025 que los grandes dominadores del circuito se vean las caras con un título en juego, aunque en este caso no es oficial.

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Fritz en el Six Kings Slam / Europa Press

En quince ocasiones se han enfrentado el de El Palmar y el de San Cándido a lo largo de su carrera profesional, dieciséis si tenemos también en cuenta el primero, en 2019, en el Challenger de Villena. Y en los últimos ocho, los jugados en los dos últimos años, el balance a favor de Alcaraz es abrumador, puesto que ha ganado siete y solo ha perdido uno. Para encontrar el último precedente hay que remontarse poco más de un mes, en la final del US Open, donde el pupilo de Juan Carlos Ferrero se impuso por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, un éxito que le valió para recuperar el número 1 del mundo.

Al Six Kings Slam llegaron los dos tenistas con algunas dudas por las molestias físicas que arrastraban. Pero ambos las han esfumado. Sinner, que se tuvo que retirar del Masters 1000 de Shangahi, ganó en cuartos de final a Stefanos Tsisipas y se deshizo también en dos sets de Novak Djokovic en semifinales. Alcaraz no tuvo que pasar por la primera ronda y en la segunda ofreció una exhibición ante Taylor Fritz, demostrando que esos problemas en el tobillo se han esfumado, aunque jugando con una protección para evitar cualquier contratiempo.

Taylor Fritz y Carlos Alcaraz, antes del inicio del partido en el Six Kings Slam / Efe

Dónde verlo y a qué hora

El partido se jugará este sábado 18 de octubre a partir de las 20:00 horas y se podrá seguir a través de Netflix.