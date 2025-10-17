Baloncesto
El Caesa Cartagena visita a un Gipuzkoa que no sabe ganar
El equipo donostiarra ha caído ante tres candidatos al ascenso en el inicio de la temporada
Efe
El Caesa FC Cartagena visita esta noche (20:30 horas, LaLiga+) al Inveready Gipuzkoa, de San Sebastián, con la intención de conseguir su primera victoria del curso a domicilio y elevar a tres el número de triunfos de la temporada en la Primera FEB. «Será un partido complicado pero llegamos en buena disposición física y de ánimo después de la última victoria en un partido en el que por primera vez en esta temporada dimos más asistencias que balones perdimos», dijo el entrenador, Félix Alonso, sobre el duelo ante un rival con pasado en ACB que tiene en el escolta Lance Terry (11,6 puntos de media), el base chileno Nacho Arroyo (14,3 y 5,3 asistencias), el pívot Javi Nicolau, que pasó por la cantera del UCAM Murcia, y al ala pívot georgiano Giorgi Korsantia, ambos con 10,7 puntos y 4 rebotes por jornada a sus jugadores más destacados. Sin embargo, el inicio de liga de los donostiarras ha sido complicado, sin conocer aún la victoria al caer en casa contra el Leyma Coruña, a domicilio frente al Movistar Estudiantes y de nuevo en su pista ante el Obradoiro, es decir, tres rivales que son firmes candidatos al ascenso.
- Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
- Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30
- Corte total de agua en San Pedro, San Javier y Los Alcázares por la infiltración de barro en el canal del Taibilla
- El mercado 'vintage' con ropa de grandes marcas a 9 euros llega a Murcia
- Por qué hay una 'absurda' isla en el centro de la Región de Murcia donde 'no llueve' mientras alrededor diluvia
- La feria outlet regresa a Alfonso X en Murcia con 30 comercios
- Viola a su prima en Fuente Álamo y en lugar de ir a la cárcel asiste a un curso de educación sexual
- Los nuevos estatutos de la UMU abren la puerta a las elecciones más reñidas