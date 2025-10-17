El Caesa Cartagena visita a un Gipuzkoa que no sabe ganar

El Caesa FC Cartagena visita esta noche (20:30 horas, LaLiga+) al Inveready Gipuzkoa, de San Sebastián, con la intención de conseguir su primera victoria del curso a domicilio y elevar a tres el número de triunfos de la temporada en la Primera FEB. «Será un partido complicado pero llegamos en buena disposición física y de ánimo después de la última victoria en un partido en el que por primera vez en esta temporada dimos más asistencias que balones perdimos», dijo el entrenador, Félix Alonso, sobre el duelo ante un rival con pasado en ACB que tiene en el escolta Lance Terry (11,6 puntos de media), el base chileno Nacho Arroyo (14,3 y 5,3 asistencias), el pívot Javi Nicolau, que pasó por la cantera del UCAM Murcia, y al ala pívot georgiano Giorgi Korsantia, ambos con 10,7 puntos y 4 rebotes por jornada a sus jugadores más destacados. Sin embargo, el inicio de liga de los donostiarras ha sido complicado, sin conocer aún la victoria al caer en casa contra el Leyma Coruña, a domicilio frente al Movistar Estudiantes y de nuevo en su pista ante el Obradoiro, es decir, tres rivales que son firmes candidatos al ascenso.