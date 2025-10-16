La puntería del Real Murcia, a examen ante un Ibiza vulnerable

Solo un mes y medio de competición y en el Real Murcia ya han aparecido las primeras urgencias. El conjunto grana ha firmado el peor arranque de su temporada de los últimos 17 años y el tiempo cada vez corre más en su contra para tratar de revertir esta dinámica. De repente, una plantilla confeccionada para instalarse en los primeros puestos del grupo II de Primera Federación, para mirar incluso a la primera plaza que otorga el ascenso directo a Segunda División, se encuentra en la zona baja y con síntomas preocupantes tras la disputa de siete jornadas.

El Real Murcia necesita un punto de inflexión para enderezar el rumbo, y eso es lo que buscará a partir de este domingo con la visita de la UD Ibiza a la Nueva Condomina (18.15 horas, La 7TV). Tendrá enfrente el equipo de Joseba Etxeberria a un rival que tampoco ha empezado con buen pie y que estaba confeccionado también en un principio a mirar a los primeros puestos de la clasificación. De hecho, su situación también es alarmante debido a lo ocurrido en los últimos tres encuentros.

Y es que el equipo de Paco Jémez, que se encuentra en la cuerda floja debido a los malos resultados, encadena tres derrotas consecutivas en las que ha encajado nueve goles. Lo que le ha llevado a ser el equipo del grupo II de Primera Federación que más tantos ha recibido después de siete partidos -con un total de once- junto al Betis Deportivo. Mientras que el Nástic y el Villarreal B, ambos con diez, son los siguientes en la lista.

Joseba Etxeberria en el partido ante el Villarreal B. | JUAN CARLOS CAVAL / Juan Carlos Caval

El Real Murcia, pese a tan solo llevar una victoria en siete encuentros, ha encajado un total de siete. O lo que es lo mismo, presenta una media de gol recibido por partido, aunque lo preocupante en el conjunto murcianista es su ataque. Los de Joseba Etxeberria se han mostrado incapaces de remontar hasta ahora un resultado en contra, y buena parte de culpa la tiene su falta de puntería. De hecho, solo pudo rescatar un punto en sus duelos ante el Villarreal B y el Sevilla Atlético en casa, tras ir por detrás en el marcador, y en ambos lo consiguió con los tantos del centrocampista Joao Pedro Palmberg. Le falta eficacia y puntería a un Real Murcia que es capaz de plantarse en área rival, pero que perdona demasiado y no es capaz de sacar rentabilidad a sus ocasiones, algo que intentará cambiar a partir de este domingo ante un rival tocado en este aspecto, especialmente por la dolorosa goleada encajada ante el Juventud Torremolinos la pasada jornada (3-0).

Ahora, en el que será su segundo partido a domicilio consecutivo, el UD Ibiza tratará cambiar esta mala racha aprovechando la debilidad del conjunto grana en su estadio, algo de lo que el propio Real Murcia es consciente y que tratará de revertir también a partir de este fin de semana.

«Defensivamente estamos demostrando una carencia importante. Estamos perdiendo muchos duelos y nos rematan con facilidad. Sabíamos que este era un campo de segundas jugadas y duelos uno contra uno, y no hemos estado a la altura. Si no somos capaces de demostrar más fortaleza defensiva, será difícil competir en esta categoría», comentó el técnico, Paco Jémez, tras la goleada encajada ante el Juventud Torremolinos el pasado domingo y añadió que «el equipo está mal, está jodido. Todos estamos faltos de confianza. Lo único que nos queda es seguir trabajando juntos y arreglar las cosas que tenemos que arreglar».

Por otra parte, Joseba Etxeberria podría recuperar efectivos para esta jornada en su convocatoria y aligerar por otro lado la enfermería. Eso sí, todo apunta a que no deberá hacer cambios en la posición de lateral izquierdo ya que las dolencias que sufrió Cristo Romero en la derrota ante el Tarazona parecen haber quedado en un susto.